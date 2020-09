Testspiel-Erfolg für den FCI

Iserlohn. Der FC Iserlohn hat am Mittwochabend ein Testspiel gegen den Neu-Landesligisten SC Berchum/Garenfeld mit 5:0 (2:0) gewonnen. Aber nur auf den ersten Blick hat es den Anschein, als habe sich der Fußball-Westfalenligist den durch die am vorangegangenen Sonntag erlittene Niederlage bei der SpVg. Hagen 11 aufgestauten Frust von der Seele geschossen. Tatsächlich stand eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Lediglich Jan Bröckers und Joel Hauser liefen in beiden Partien von Beginn an auf.

„Das Spiel hatten wir schon seit längerer Zeit vereinbart, weil beide Vereine einen großen Kader haben und den Jungs, die hinten dran stehen, Spielpraxis geben wollten“, begründet Iserlohns Trainer Max Borchmann, der zu seinem Kollegen des SC Berchum/Garenfeld, Fabian Kampmann, ein freundschaftliches Verhältnis pflegt. Borchmann konnte erstmals nach Herzenslust wechseln, da die lange Zeit gültige Obergrenze von 30 Spielern, die maximal an einer Partie beteiligt sein dürfen, mit der jüngsten Überarbeitung der Corona-Schutzverordnung aufgeweicht wurde. Während des Spiels brachte er acht frische Kräfte, darunter mit Ben Binyamin (4:0, 66.), der nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf, und Ralf Schneider (5:0, 81.) auch zwei Torschützen. Zuvor trafen Niklas Grzelka (7.), Alexandru Edward Dane (35. per Foulelfmeter) und Niklas Nölle (62.). Borchmann wertete den Test als „gut und sinnvoll. „Das Spiel hat uns ganz gut getan.“