Tennis-Zweitligist TC Iserlohn muss im Abstiegskampf punkten

Iserlohn. Tennis-Zweitligist TC Iserlohn lädt zum Heimspiel-Doppelpack: Am Freitag trifft das Team auf den Suchsdorfer SV, am Sonntag auf Hamburg.

Der erste Doppelpack in dieser Saison vor heimischen Publikum birgt jede Menge Spannung: Tennis-Zweitligist TC Iserlohn erwartet für die beiden Heimspiele zwei direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Am Freitag (13 Uhr) spielt der TCI gegen den Suchsdorfer SV aus dem Raum Kiel, am Sonntag (11 Uhr) gibt dann der Club an der Alster Hamburg seine Visitenkarte am Seilerblick ab.

Die Situation vor den beiden Abstiegsschlagern gegen die Nordlichter beschreibt TCI-Coach Jim Anwar treffend: „Wir müssen beide Spiele gewinnen, nur ein Sieg reicht wahrscheinlich nicht, um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.“ Der Auftakt in ein erfolgreiches Spielwochenende soll gegen den Suchsdorfer SV gemacht werden, der in der laufenden Saison bislang nur einen Sieg gegen BW Berlin (6:3) verbuchen konnte. Sollten die Gäste aus dem hohen Norden von ihrer Aufstellung her ähnlich agieren wie bisher, warten auf den TCI an der Spitze mit den zwei Franzosen Baptiste Crepatte und Tak Khunn Wang zwei Akteure aus dem 500er-Bereich der ATP-Weltrangliste.

Etwas höhere Hürden wären auf den Spitzenpositionen auch gegen den Hamburger Traditionsverein vom Rothenbaum zu nehmen: Hier sind der Argentinier Tomas Martin Etcheverry auf Rang 166 und der Brasilianer Pedro Sakamoto mit Rang 325 die Aushängeschilder. Beide sind aber noch beim ATP-Challenger-Turnier im italienischen Triest, weswegen Hamburg ohne diese Topleute auflaufen dürfte. Gewissheit gibt es dafür aber erst unmittelbar am Spieltag. „Du kannst im Vorfeld nie sicher sein, wer wie spielt und wer vielleicht noch eingeflogen wird“, verdeutlicht Anwar

Der Coach hofft auf die heimischen Tennis-Fans und für beide Partien auf passendes Wetter. „Für Freitag sieht es noch okay aus, aber Sonntag müssen wir vielleicht in der Halle spielen“, sagt Anwar, der für beide Partien einen engen Verlauf prognostiziert. Tolle Matches und Spannung sind auf der Anlage am Seilerblick an beiden Tagen garantiert - und das Team braucht im Abstiegskampf Unterstützung: Tickets gibt´s an der Tageskasse.

