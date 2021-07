Tennis-Herren 65 aus Grürmannsheide bejubeln Meistertitel

Iserlohn. Die Routiniers aus der Bezirksklasse haben durch den dritten Sieg im dritten Spiel die Meisterschaft unter Dach und Fach gebracht.

Die Herren 65 des TC Grürmannsheide stehen als Meister der Tennis-Bezirksklasse fest und sind Anwärter für die Aufstiegsrunde. Auch weitere Teams auf Bezirksebene dürfen sich nach den zurückliegenden Partien Aufstiegshoffnungen machen.

Bezirksliga

Damen: TC Lössel-Roden – TC Iserlohn 1:8. Eine klare Angelegenheit für die TCI-Damen war das Lokalduell: Bereits nach den Einzeln war die Partie entschieden. Den einzigen Punkt für die Gastgeberinnen holte Lea Karoline Gorges. Etwas Spannung kam im ersten Doppel auf, das die Iserlohnerinnen aber mit 10:5 im Match-Tiebreak für sich entschieden. Die TCI-Damen dürfen sich noch leise Hoffnungen auf den Aufstieg in die Südwestfalenliga machen, für die Spielerinnen aus dem Bergdorf geht es gegen den Abstieg. Ergebnisse - Einzel: Marcella Jaschik - Chiara Wittenkemper 4:6, 2:6; Lea Karolin Gorges - Jona Maxwitat 6:4, 7:5; Helena Weglewski - Johanna Janßen 0:6, 0:6; Amanda-Jennifer Utracik - Sarah Petrovic 0:6, 1:6; Sandra Noga - Lilli Sanz 0:6, 0:6; Katharina Palatzky - Shaleena Grewal 2:6, 2:6 - Doppel: Jaschik/Gorges - Wittenkemper/Sanz 3:6, 6:2, 5:10; Weglewski/Utracik - Maxwitat/Janßen 1:6, 1:6; Noga/Palatzky - Tijana Petrovic/Grewal 0:6, 1:6.

Herren 30: TC Hennen – TC Hönnetal 5:4. In einem spannenden Duell hat das Team vom Rauhkampweg die Oberhand behalten: Das heimische Doppel Philip Walkman/Birger Schmid hatte im über den Gesamtsieg dieser Partie entscheidenden Match-Tiebreak die besseren Nerven. Durch den Erfolg hat sich der TC Hennen auf den zweiten Platz vorgearbeitet. Ergebnisse: Patrik Schmidt 1:6, 1:6; Tim Kuster 2:6, 6:4, 8:10; Andreas Faber 6:0, 6:2; Birger Schmid 6:1, 6:1; Daniel Löffler 4:6, 6:3, 7:10; Philip Walkmann 6:1, 6:7, 10:4 – Schmidt/Faber 1:6, 2:6; Kuster/Löffler 6:1, 6:3; Schmid/Walkmann 7:5, 1:6, 10:5.

Herren 50: TC Schwarz-Gelb Hagen – TC Hennen 5:4. Ohne das nötige Fortune war der TCH in diesem Auswärtsspiel: Nach 2:4-Rückstand kämpften sich Eilts & Co. zwar noch einmal in den Doppeln heran. Doch die Gastgeber retteten den Sieg durch einen Duo-Erfolg über die Ziellinie. Ergebnisse: Volker Eilts 3:6, 1:6; August-Wilhelm Albert 6:2, 2:6, 4:10; Thomas Stehr 6:2, 6:7, 6:0 (Aufgabe Hagen); Carsten Rambau 6:0, 6:1; Stefan Schneider 1:6, 4:6; Mathias Brodhagen 6:7, 0:6 - Albert/Schneider 2:6, 2:6; Eilts/Brodhagen 7:5, 6:4; Stehr/Glaser 6:0, 7:5.

Herren 50: TC Lössel-Roden – TC Halver 8:1. Durch diesen klaren Erfolg haben die Gastgeber ihren Spitzenplatz behauptet: In den Einzeln und Doppeln verbuchte der TC LR durch die Bank klare Zwei-Satz-Erfolge. Nur im Aufeinandertreffen der „Zweier“ musste dem Südkreis-Team gratuliert werden. Ergebnisse: Achim Sirringhaus 6:2, 6:2; Thomas Reese 6:7, 0:6; Stefan Jäger 6:1, 6:1; Peter Flunkert 6:0, 6:0; Dirk Ebers 6:0, 6:1, Björn Heyerhoff 6:0, 6:0 – Sirringhaus/Flunkert 5:2 (Wertung TCH); Reese/Ebers 7:5, 6:1; Jäger/Heyerhoff 6:4, 6:2.

Herren 65: TC Hennen – TG Westhofen 1:5: Mit etwas mehr Glück wäre gegen das Team aus der Nachbarstadt etwas drin gewesen. Doch Verletzungspech und zwei Niederlagen im Match-Tiebreak verhinderten das TCH-Erfolgserlebnis. Ergebnisse: Helmut Stepke 7:5, 2:5 (Wertung TG), Rainer Kochanski 4:6, 2:6; Gerhard Schmitt 6:2, 5:7, 8:10; Manfred Dembowski 2:6, 5:7 – Schmitt/Dembowski 6:3, 0:6, 7:10; Kochanski/Löffler 3:6, 6:3, 10:6.

Bezirksklasse

Herren: TC RW Schwerte – TC WB Hemer 9:0. Im dritten Spiel setzte es für das Team aus der Felsenmeerstadt die erste Niederlage. Gegen den Aufstiegsfavoriten waren die Weiß-Blauen klar unterlegen. Ergebnisse: Jan Rothhöft 2:6, 1:6; Lennard Barsekow 6:3, 4:6, 1:6; Cedric Kleymann 6:3, 1:6, 2:6; Philipp Schmidt 4:6, 1:6; Lukas Weustermann 6:0, 4:6; 3:6; Ben Becker 0:6, 4:6 – Barsekow/Kleymann 1:6, 7:6; 4:10; Rothhöft/Becker 4:6, 2:6; Schmidt/Kleymann 4:6, 5:7.

Herren 60: TC Lössel-Roden – TC Breckerfeld 3:6. Nach den Einzeln lagen die Gastgeber mit zwei Punkten in Rückstand und diese Hypothek wog letztlich zu schwer. Ergebnisse: Markus Pohl 2:6, 1:6; Rudolf Bartsch 5:7, 4:6, Andreas Zientara 6:1, 6:1; Günter Fenten 6:0, 6:1; Thomas Wessner 5:7, 7:5, 4:10; Heiner Terodde 0:6, 4:6 – Pohl/Zientara 6:1, 6:0; Bartsch/Fenten 3:6, 5:7; Wessner/Terodde 4:6, 1:6.

Herren 65: Siegener SC – TC Grürmannsheide 1:5. Die Routiniers aus Grürmannsheide haben durch diesen Erfolg die Meisterschaft perfekt gemacht. Für den TCG geht es nun in die Saisonverlängerung und in den Wettbewerb um den Aufstieg. Ergebnisse: Werner Kötteritz 6:2, 6:1; Willi Grosse 6:3, 6:2; Eberhard Schön 6:1, 6:2; Peter Postel 6:2, 6:3; Kötteritz/Oswald Liers 7:6, 6:3; Wolfgang Metzger/Hans-Rudolf Müllenbach 6:1, 6:1.

