TC Lössel-Roden feiert WTV-Pokalsieg

Iserlohn. Die Damen 50 des TC Lössel-Roden sind WTV-Pokalsieger und haben damit einen der höchsten Titel im westfälischen Vereinstennis geholt.

Die Damen 50 des TC Lössel-Roden sind WTV-Pokalsieger und haben damit einen der höchsten Titel im westfälischen Vereinstennis geholt. In der Wiederauflage des Vorjahresfinales glückte gestern Abend die Revanche.

WTV-Pokal: TC Lössel-Roden - TC Wanne-Eickel 2:1. Dramaturgisch hätte es auf der Anlange an der Gerickestraße kaum spannender sein können: Gerade als Petra Berge und Anja Kreisel für die Gastgeberinnen das Doppel gewonnen hatten, gingen auf den Nachbarplätzen beide Einzel in die Verlängerung – der Match-Tiebreak musste die Entscheidung im Cupfinale bringen. „Ich hatte mir vorgenommen, wieder mutiger zu spielen“, sagte Kirsten Gödde, die sich an der Top-Position ein attraktives Match mit der quirligen Wencke Fleischmann lieferte. Und ihr Vorhaben setzte Gödde eindrucksvoll um: Im richtigen Moment attackierte die TCLR-Spielerin und verwandelte auf diese Weise auch mit einer gelungenen cross gespielten Vorhand ihren zweiten Matchball, den gleichzeitigen WTV-Cupball fürs Team.

„Es ist schön, dass wir es geschafft haben“, freute sich Bernd Volkmer – mehr als vier Jahrzehnte bis zum März dieses Jahres TCLR-Vorsitzender – über den Erfolg seiner Tochter und des gesamten Teams. Für die erfolgreichen Damen gab es Pokalsieger-Sekt mit Clublogo und eine Würdigung des Team-Betreuers Ulrich Ester: „Das war ein tolles Spiel, wir haben mitgezittert.“

Anfangs sah es gar nicht gut aus, da das Doppel mit Break hinten lag: „Wir sind dann aber immer besser mit dem Topspin unserer Gegnerinnen zurecht gekommen“, schilderten Berge und Kreisel – es war die wichtige Basis für den späteren Mannschaftsjubel über den Pokal.

Einzel: Kirsten Gödde 6:2, 5:7, 10:4; Birgit Degener 6:4, 0:6, 6:10 - Doppel: Petra Berge/Anja Kreisel 7:6 (4), 6:2.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe