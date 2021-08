TC Iserlohn muss das Unmögliche schaffen

Robin Sanz vom TC Iserlohn hat erneut ein DTB-Ranglistenturnier gewonnen. Am Wochenende steht das Team-Saisonfinale in der 2. Bundesliga an.

Iserlohn. Der Tennis-Zweitligist muss im Saisonfinale gegen die Titelaspiranten aus Versmold und Aachen gewinnen - für eine Chance auf den Klassenerhalt.

Nichts ist unmöglich: An der Stelle, an der jetzt im Slogan der Name einer Automarke zu erwarten ist, möchte der heimische Tennis-Zweitligist seine Initialen TCI nach diesem Spielwochenende gerne platzieren. Das Iserlohner Team steht zum Saisonfinale vor zwei schier unüberwindbaren Hürden gegen die Aufstiegsaspiranten Herzenssache Versmold (Freitag, 13 Uhr) und TK BW Aachen (Sonntag, 11 Uhr, Anlage am Seilerblick).

Der TCI braucht zwei deutliche Erfolge und günstige Ergebnisse der direkten Konkurrenz im Tabellenkeller, um selbst noch Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. „Versmold und Aachen sind hochkarätig besetzt und spielen fast komplett mit ausländischen Spielern. Da werden wir es sehr schwer haben. Aber wir wollen unsere Chance in beiden Partien suchen. Wir haben uns noch nicht aufgegeben und werden nichts verschenken“, sagt TCI-Coach Jim Anwar. Die Moral bei den Iserlohnern ist also ungebrochen, im gestrigen Abschlusstraining auf der Anlage am Seilerblick hat sich die Mannschaft für die Aufgaben am Wochenende motiviert.

Bei der Partie in Versmold gibt es ein Wiedersehen mit Marvin Netuschil, der bis 2015 für den TC Iserlohn spielte und seinen Beitrag zum damaligen Aufstieg in die 2. Bundesliga leistete. Zum Kader der Ostwestfalen gehört auch der Deutsche Daniel Masur, der in diesem Jahr im Wimbledon-Hauptfeld stand und dem Südkoreaner Kwon unterlag. Mit Dimitar Kuzmanow (BUL), Roberto Olmedo-Ortega (ESP) und Jelle Sels (NED) verfügt Versmold über Spieler, die im ATP-Ranking zwischen Platz 200 und 350 liegen.

Von der Leistungsstärke sieht es beim sonntäglichen TCI-Kontrahenten Aachen ganz ähnlich aus, allerdings vertrauen die Rheinländer von Position 1 bis 14 komplett auf ausländische Spieler, zumeist aus der belgischen und niederländischen Nachbarschaft. Zizou Bergs gilt als hoffnungsvolles belgisches Talent, Yannick Mertens ist dagegen mit einer halben Million Preisgeld der Routinier an Position 6 und hat in der Saison bislang eine starke 10:2-Gesamtbilanz aus Einzeln und Doppeln. „Zum Abschluss der Saison wollen wir unserem Publikum noch etwas bieten“, sagt TCI-Trainer Anwar. Der Besuch der Anlage am Seilerblick lohnt: Es werden gute Spiele zu sehen sein.

Konstellation: Der TC Iserlohn ist Tabellenletzter und spielt mit Versmold und Aachen gegen zwei Mannschaften, die noch im Aufstiegsrennen liegen. Insofern ist der TCI in der krassen Außenseiter-Position, wird den Titelaspiranten aber Kampfgeist entgegensetzen. Wenn die Iserlohner beide Spiele gewinnen sollten, besteht sogar noch eine Chance auf den Klassenerhalt.

Direkte Vergleiche: In der 2. Bundesliga hat der TCI seit dem Aufstieg 2016 bislang erst drei Begegnungen absolviert. Das liegt daran, dass Aachen die Spielzeiten 2016/2017 und 2019 in der 1. Liga war. 2018 unterlag der TCI in Aachen mit 1:8. Die Bilanz gegen Versmold ist ausgeglichen: 2017 verlor der TCI in Versmold 3:6, 2018 gewann Iserlohn daheim mit 6:3.

Robin Sanz, Zweitliga-Spieler des TC Iserlohn, feiert den zweiten Sieg bei einem DTB-Ranglistenturnier innerhalb eines Monats. Am Donnerstag hat Sanz im Finale des Turniers in Bredeney Piet Steveker mit 6:4, 6:2 bezwungen. „Das war ein enges Match gegen einen sehr guten jungen Spieler. Im zweiten Satz lief es besser, da hatte ich mich eingegroovt“, schilderte Sanz, der durch den Erfolg Selbstbewusstsein für das Zweitliga-Finale tankte. Der Iserlohner triumphierte kürzlich auch in Korschenbroich, als er Lukas Storck – einen Trainingspartner von Angelique Kerber – mit 6:1, 3:6 und 10:5 besiegte.

