TC Iserlohn fehlt das Match-Glück

Iserlohn. Fehlstart für den TC Iserlohn: Die Mannschaft von Coach Jim Anwar hat zum Auftakt der 2. Tennis-Bundesliga verloren.

Der TC Iserlohn hat zum Auftakt der 2. Tennis-Bundesliga am Sonntag eine 3:6-Niederlage beim Oldenburger TeV hinnehmen müssen. Bereits nach den Einzeln sah es beim Zwischenstand von 2:4 nicht gut aus für die Mannschaft von Trainer Jim Anwar. Die taktisch geschickte TCI-Doppelaufstellung hätte aber beinahe zur Wende geführt. „Uns fehlte nur ein Tick. Es war in den Doppeln etwas möglich“, bilanzierte Anwar. In allen Doppelpartien hielten die TCI-Duos in den Anfangssätzen bestens mit: Walder/Reinwein und Bertsch/Rüpke gewannen sogar den ersten Satz, nur an der Spitze gerieten Vatutin/Ollert in Schwierigkeiten. „Das Einserdoppel von Oldenburg spielt seit mehreren Jahren zusammen. Da war es sehr schwierig“, sagte Anwar.

Längstes Tagesmatch geht über 136 Minuten

Zu den Einzeln: Jim Walder unterlag Niels Visker knapp, hatte in beiden Sätzen bei den entscheidenden Ballwechseln nicht das nötige Fortune. Sami Reinwein schien nach verlorenem ersten Durchgang (3:6) im zweiten Satz auf Kurs, als er seinen Gegner Stefan Seifert direkt breakte und 2:0 in Führung lag. Doch im anschließenden Aufschlagsspiel geriet der Iserlohner unter Druck, wehrte beim Stande von 15:40 zunächst noch zwei Breakbälle ab, musste dann aber das Re-Break hinnehmen und verlor den Anschluss. „Er hat etwas zu defensiv gespielt. Ihm fehlte der Punch“, analysierte Coach Anwar.

Spannend und über die volle Distanz von drei Sätzen ging es im mit 136 Minuten längsten Tagesmatch zwischen dem TCI-Akteur Thorsten Bertsch und seinem Kontrahenten Alexander Meyer zu: Im Match-Tiebreak führte Bertsch 7:6, dann gab sich der Oldenburger bei seinem Service keine Blöße - und Bertsch war mit 7:8 hinten. Zwei gute Aufschläge bedeuteten dann Matchball für den Iserlohner und gleich den ersten verwandelte er. „Ein ganz wichtiger Sieg für uns“, sagte Trainer Anwar. Statt eines 0:3-Fehlstarts war das Anwar-Team auf Tuchfühlung – 1:2. Und auch wenn Lukas Rüpke gegen den Oldenburger Teamkapitän Michel Dornbusch auf verlorenem Posten stand, war der Gleichstand noch möglich.

Alexej Vatutin, 317 der aktuellen ATP-Weltrangliste, bot im Topspiel gegen Oriol Roca-Batalla, die Nummer 370 der Welt, druckvolles Sandplatztennis und verkürzte für den TCI auf 2:3. Alles hing an Lukas Ollert, der im Match-Tiebreak gegen Florian Barth in einer mit 128 Minuten kräftezehrenden Partie Pech hatte. „Beide haben gut gespielt. Aber es waren Netzroller zu unserem Nachteil dabei“, bemerkte Coach Anwar. So lag der TCI nach den Einzeln 2:4 zurück - eine letztlich zu schwere Hypothek.

