TC Hennen ist stolz auf seine grundsanierte Anlage

Hennen. 82.500 Euro sind in neue Plätze inklusive Bewässerung, renovierte Duschen und die aufgewertete Spielecke investiert worden.

Seit 42 Jahren gibt es mittlerweile den Tennisclub Hennen. Seinerzeit hatten ein paar Enthusiasten diesen Verein gegründet. Seither hat er sich blendend entwickelt und blickt aktuell auf eine Basis von rund 200 Mitgliedern. Gespielt wird in einem Grüngürtel am Rauhkampweg zwischen dem Gebäude der ehemaligen Hauptschule und der Bahntrasse. Fünf Plätze können genutzt werden, dazu gibt es ein schmuckes Vereinsheim sowie eine vorgelagerte Terrasse, die dank Überdachung auch bei schlechterem Wetter genutzt werden kann.

In diesen Tagen ist das Vorstandsteam um den Vorsitzenden Ullrich Langer, der den Club seit 24 Jahren führt, besonders stolz. Zum einen erleichterten Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen zum Ende der letzten Woche einen problemloseren Umgang auf dem Vereinsgelände, zum anderen konnte zum Meisterschaftsstart erstmals die seit Herbst letzten Jahres generalüberholte Anlage genutzt werden.

Auch die neuen Duschen dürfen wieder genutzt werden

Aus dem NRW-Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ hatte sich der Verein um Fördermittel bemüht und 52.500 Euro für die Sanierung der Spielflächen und der Bewässerungsanlage erhalten. „30.000 Euro haben wir dann noch einmal aus eigenen Mitteln draufgelegt, um die Dinge nach unseren Vorstellungen machen zu können“, erläuterte Ullrich Langer, der auch auf die komplett neu gestalteten Duschen (die seit Freitag auch wieder mit Einschränkungen genutzt werden dürfen), eine neue Zufahrt für schweres Gerät und ein überholtes Kinderspiel-Areal verwies.

„Das Risiko ist für uns in der aktuellen Situation überschaubar“, bestätigt Geschäftsführer Thomas Stehr und erläuterte, dass 25.000 Euro in den nächsten zehn Jahren zurückgezahlt werden müssen. „Bei den restlichen 5000 Euro handelt es sich um Spenden.“ Zusammen mit dem Vorsitzenden Langer unterstrich Stehr die Bedeutung des Vereins im Ortsteil. „Bei uns steht vor allem die Geselligkeit im Vordergrund. Wir freuen uns nach dem Sport darauf, wenn der Kühlschrank wieder geöffnet ist, dann kommen die Leute“, so die einhellige Meinung.

Durch den aktuellen Spielbetrieb war die Anlage aber auch am zurückliegenden Wochenende schon sehr gut frequentiert. Gleich drei Plätze nahm das Damen 40-Team in Beschlag. Das in der Verbandsliga spielende Aushängeschild des Clubs um Sportwartin Heike Jarosch-Groß hatte zum Saisonstart Salzkotten zu Gast und kam als erste Mannschaft in den Genuss der neuen Platzbeläge.

„Ich gehe davon aus, dass die Plätze jetzt wieder 40 Jahre halten“, äußerte sich Ullrich Langer. Auch wenn sein Club die Corona-Pandemie gut überstanden hat, würde er sich etwas mehr Zuwachs neuer Vereinsmitglieder wünschen.

Der Verein wirbt offensiv um neue Mitglieder

Beim TC Hennen wartet man aber nicht untätig, bis jemand kommt, sondern wirbt aktiv für die Mitgliedschaft. Mit einem Flyer macht der Verein auf sich aufmerksam. Mit dem Slogan „raus aus den vier Wänden … sich kontaktarm auspowern und auftanken“ ist der Verein dabei, potenzielle Tennis-Cracks anzulocken. Besonders interessant dürften in diesem Zusammenhang Schnupperangebote für Jugendliche (10 Euro pro Monat) und Erwachsene (25 Euro pro Monat) sein. Der Jahresbeitrag für ein Erstmitglied beträgt 95 Euro.

Der TCH-Vorsitzende Ullrich Langer hofft nun, dass sich die Corona-Situation bald weiter entspannt, damit auch die in Eigenleistung betriebene Gastronomie wieder öffnen darf und die Mitglieder des Clubs sowie deren Gäste die neue Anlage in vollen Zügen genießen können.

