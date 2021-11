Andreas Jenike hat eine Vorstellung, wie die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückfinden kann. Das Eishockey muss dazu nicht neu erfunden werden.

Eishockey „Talfahrt so schnell wie möglich stoppen“

Iserlohn. Christian Hommel und Andreas Jenike äußern sich zum 5:6-Drama der Iserlohn Roosters gegen Bremerhaven.

München hat es schon erwischt, Bietigheim gleich zweimal und nun auch die Iserlohn Roosters. Diesen vier Gegnern haben die Fischtown Pinguins Bremerhaven bislang sechs Tore oder mehr eingeschenkt. Was den Roosters im Heimspiel am Sonntagabend passierte, war kein Ausrutscher. Die Flut an Gegentreffern bleibt alarmierend, und die Tatsache, dass die Ursachen noch nicht behoben wurde, macht die Sache nicht besser.

Zur Lage äußern sich Manager Christian Hommel und Torhüter Andreas Jenike, und beide gehen auch auf Fortschritte ein. Dass die Mannschaft trotz des Sechserpacks nur mit einem Tor Unterschied verlor, macht Jenike Hoffnung. „Unsere Offensive hat es am Sonntag gut gemacht“, lobt der Schlussmann, der natürlich hofft, dass die fünf Tore nicht nur ein Strohfeuer waren. „Aber wir haben zu viele Großchancen zugelassen und uns auf einen Schlagabtausch eingelassen.“

Kris Foucault und Nick Schilkey stecken im Formtief

Jenike moniert, dass die Roosters nicht gut gestanden haben. „Und in dieser Liga gibt es keinen Gegner, der das nicht ausnutzt.“ Unabhängig von Jenike hat das auch Christian Hommel angesprochen. „Wir haben uns insgesamt als Fünf-Mann-Einheit nicht so schlau angestellt.“ Keine Ruhe ließ dem Manager das sechste Gegentor, denn als es fiel, verteidigten drei Iserlohner gegen zwei Bremerhavener. „Auf jeden Fall muss jetzt etwas passieren“, fordert Jenike. „Wir haben ja keine schlechte Verteidigung und auf die Gegner werden wir auch gut eingestellt. Überhaupt wird wirklich jeden Tag hart gearbeitet.“

Mit seinen 33 Jahren gehört er zu den erfahrenen Spielern im Team, die schon manche Krise gemeistert haben. Eine Idee, wie die Mannschaft das schaffen kann, hat er auch: „Wir sind bisher aus solchen Situation herausgekommen, indem wir wieder Roosters-Hockey gespielt haben. Und hinten müssen wir die einfachen Sachen wieder beherzigen.“ Fast genauso drückte es Kapitän Torsten Ankert vor dem Bremerhaven-Spiel aus.

Obwohl die bekannten Fehler erneut begangen wurden, fand auch Christian Hommel aufbauende Worte. „Es hat Spaß gemacht, das Team spielen zu sehen, überhaupt war das eine Partie auf hohem Niveau mit vielen offensiven Aktionen und einem gutem Powerplay. Allerdings ist es auf beiden Seiten zu defensiven Zusammenbrüchen gekommen. Und dass aus unserer Sicht der Ertrag ausblieb, ist natürlich enttäuschend.“

Der Manager fordert, dass die „Talfahrt so schnell wie möglich gestoppt wird. Neben der Stabilität in der Verteidigung erwähnt er auch zwei Stürmer, die dazu beitragen sollen: „Kris Foucault ist der Torhunger ausgegangen, und Nick Schilkey ist auch noch nicht wieder dort, wo er einmal war. Aber es bringt jetzt nichts, mit der Axt durch den Wald zu laufen.“

