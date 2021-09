Talente des FC Iserlohn jubeln zweimal nach Standards

Iserlohn. Fußball-Nachwuchs: Dröscheder B-Junioren bleiben auch gegen Stadtlohn ohne Punkte.

Gänzlich ohne Punkte blieben zweimal in Folge die heimischen Mannschaften in den Landesligen der Fußballjunioren. Jetzt haben zumindest die A-Junioren des FC Iserlohn wieder gewonnen, Borussia Dröschedes B-Junioren ging jedoch erneut leer aus.





A-Junioren: FC Iserlohn - SpVg. Hagen 11 2:1 (1:1). Die Kaltschnäuzigkeit bei Standardsituationen bescherte dem FCI den zweiten Saisonsieg, der letztendlich zu Zehnt zustande kam, weil Torwart Admir Kozar in der 80. Minute ein Handspiel außerhalb des Sechzehners beging und die rote Karte sah. „Er hätte sein Tor nicht verlassen müssen, hat aber dann die richtige Entscheidung getroffen“, schilderte FCI-Trainer Sascha Clever.

Vier Minuten später nickte Lazar Dobrijevic einen bereits per Kopf verlängerten Freistoß zum 2:1-Siegtreffer ein. „Dieses Tor haben wirklich alle gefeiert“, freute sich Iserlohns Coach. Er verschwieg allerdings nicht, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt längst hätte entschieden sein müssen. Denn nachdem Edin Grosonja im Anschluss an einen Eckstoß traf (6.), ließen die Iserlohner Talente zahlreiche herausgespielte Großchancen ungenutzt. Auch der zwischenzeitliche Ausgleich (33.) fiel nach einem ruhenden Ball. Anstatt komfortabel in Führung zu liegen, musste in der zweiten Halbzeit häufig gezittert werden. „Es ging hin und her. Während wir uns viele unnötige Ballverluste leisteten, spielte Hagen schnörkellos“, meine Clever.

B-Junioren: Borussia Dröschede - SuS Stadtlohn 0:4 (0:1). „Es war ein schwarzer Tag mit einer klaren Niederlage“, sagte der ziemlich bediente Dröscheder Trainer Fabian Augustin zum Auftritt seiner Mannschaft. Zunächst habe man sich viel vorgenommen, dann allerdings das mit Abstand schwächste Spiel der bisherigen Saison gezeigt.

Bereits nach acht Minuten geriet die Borussia in Rückstand, fünf Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste auf 2:0. „Nahezu alles, was man im Fußball braucht um erfolgreich zu sein, haben wir vermissen lassen“, sagte Augustin außerdem. Per Doppelschlag (63., 65. Minute) wurde die 0:4-Niederlage, die fünfte im fünften Spiel bei erst einem erzielten Treffer, besiegelt.

