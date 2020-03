Talent Barry wird Iserlohner

Iserlohn. Mittelfeldspieler kommt zum FCI

Der FC Iserlohn hat einen weiteren Spieler für die kommende Saison an Land gezogen: Es handelt sich um den 20-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Thierno Yaya Barry, der momentan noch für den Landesligisten Hombrucher SV spielt. Den Transfer fädelte Dominik Lipki ein, der mit Lukas Lenz das Sportliche Leitungsduo des Fußball-Westfalenligisten bildet.

„Thierno war ein Spieler von mir, als ich die U19 des Hombrucher SV trainiert habe. Er ist ein entwicklungsfähiger Spieler, zu dessen Stärken die Eins-zu-Eins-Situationen zählen. Er ist damit ein Typ, den wir so derzeit nicht in unserem Kader haben.“ Verletzungsbedingt kam der Linksfuß, der bevorzugt auf dem Flügel eingesetzt wird, in der laufenden Saison nicht wie erwartet zum Zug.