Tage der Entscheidungen bei den Iserlohn Roosters

„Wir wussten, dass es eine schwierige Saison werden kann“, sagte Manager Christian Hommel am Montag noch einmal. Da lag das letzte Spiel der Iserlohn Roosters keine 24 Stunden zurück. In Straubing gab es einen 4:1-Erfolg, der aber auch nichts mehr daran änderte, dass der IEC in der DEL die Saison als zweitschlechtestes Team abschloss. Auch in der Heim- und Auswärtstabelle landete das Team auf Platz 13. Nie zuvor wurden weniger Punkte (51) geholt oder weniger Tore (116) geschossen.

Sowohl Hommel als auch Trainer Jason O’Leary haben also einiges aufzuarbeiten, und damit zögern sie nicht. Es stehen viele Gespräche an, in denen einigen Spielern mitgeteilt wird, dass man ohne sie plant, genauso werden einige ein neues Vertragsangebot vorgelegt bekommen. „Das ist immer ein Drahtseilakt. Die individuellen Gespräche geben auch Aufschluss darüber, wie weiter vorgegangen wird“, erklärt Hommel, der unmissverständlich deutlich machte, dass frühestens am Donnerstag erste Ergebnisse der Gespräche bekanntgegeben werden.

Auch Jason O’Leary setzt sich mit seinen Spielern zu Vier-Augen-Gesprächen zusammen. Für die Cracks, die sich auch in der kommenden Saison das Roosters-Trikot überstreifen, stand am Montag zudem ein Fitnesstest im Dortmunder Sportzentrum B2B auf dem Programm. Der Trainer nahm sich im Anschluss an das Straubing-Spiel die Freiheit, getrennt von der Mannschaft nach Hause zu fahren und unterwegs noch einen privaten Termin wahrzunehmen. Gut gelaunt dürfte er gewesen sein. „Freitag war es sehr schwierig für uns“, zeigte er Verständnis für die 1:4-Heimniederlage gegen Mannheim. Am Sonntag gefiel ihm vor allem die Leistung von Ryan O’Connor, dem Torschützen zum zwischenzeitlichen 3:1.

Mit der Saisonabschlussfeier am kommenden Freitag ab 19.30 Uhr gibt es noch einen offiziellen Termin, an dem – stand Montag – festgehalten wird. Man beobachte aber die weitere Entwicklung heißt es von Vereinsseite. Derzeit sehen die Roosters aber noch keinen Grund, die Veranstaltung abzusagen. Erwartet werden mehrere hundert Anhänger des Eishockey-Vereins.