SV Deilinghofen/Sundwig plant offensiven Ballbesitzfußball

Hemer. Der Bezirksligist SV Deilinghofen/Sundwig steckt mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Coach Ercan Linke baut das Team behutsam auf.

Der letzte Eindruck, ehe Corona den Spielbetrieb in der Fußball-Bezirksliga ausbremste, war überaus vielversprechend. Der SV Deilinghofen/Sundwig rangierte auf Platz zwei und schien auf bestem Wege zu sein, sich als Spitzenmannschaft zu etablieren. Gelingt das erneut, wenn am 29. August die Saison 2021/22 angepfiffen wird? Trainer Ercan Linke will sich noch nicht zu den Chancen und Ambitionen seiner Mannschaft äußern und verweist lieber auf eine Vorbereitung, die es in dieser Form auch noch nicht gegeben hat.

Lange Trainingsphase bis zum Meisterschaftsstart

„Wir haben schon in der ersten Junihälfte begonnen, und das ist eine sehr lange Zeit bis zum Meisterschaftsstart.“ Linke ließ es betont langsam angehen, um Überlastungen nach der langen Pause zu verhindern. „Man hat schon gemerkt, dass die Spieler erst wieder das Gefühl für die Räume bekommen mussten“, schildert er seine Eindrücke. In die gesamte Vorbereitungszeit hat er zwei Regenerationsblöcke eingebaut, und aktuell kann er berichten, dass der Formaufbau durchaus planmäßig verläuft. „Ich sehe eine Entwicklung, gerade in den letzten Tests gegen Hüsten und den FC Iserlohn stand die Defensive schon ziemlich stabil.“ Linke hat derzeit aber längst nicht seinen gesamten Kader beisammen, es gibt einige Urlauber und angeschlagene Spieler. In zwei Wochen, so seine Hoffnung, haben sich die Reihen gefüllt, und dann geht es an den Feinschliff. Schon in den nächsten Testspielen wird er den Fokus mehr auf das Offensivspiel und den Ballbesitz lenken.

„In der Bezirksliga werden etliche Gegner ziemlich tief stehen, und deshalb müssen wir Lösungen mit dem Ball am Fuß kreieren.“ Im Kader sieht er insgesamt großes Potenzial und glaubt, dass die Neuzugänge die Qualität anheben können.

Coach nimmt junge Spieler in die Pflicht

Schließlich haben alle mindestens Bezirksligaerfahrung. Stichwort Erfahrung: Da könnte es nach Linkes Einschätzung ein wenig hapern, denn mit Benjamin Biehs ist ein Routinier nach Essen gezogen und nicht mehr dabei. Nun will der Trainer die jungen Spieler in die Pflicht nehmen. „Sie müssen sich der Verantwortung stellen und dürfen nicht nervös werden, wenn es nach 70 Minuten noch 0:0 steht.“

Folgende Testspiele stehen beim Bezirksligisten SV Deilinghofen/Sundwig noch bis zum Bezirksliga-Meisterschaftsstart auf dem Programm: 1. August: TuRa Freienohl (H/15.15 Uhr); 8. August: TuS Wickede (H/15.15), 15. August: ETuS Schwerte (A/15.30), 22. August: SuS Langscheid/Enkhausen (A/15 Uhr).

