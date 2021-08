SV Deilinghofen/Sundwig landet Derbysieg

Deilinghofen. Linke-Team gewinnt gegen den ASSV Letmathe mit 3:1. Militano schnürt Doppelpack, auch Bouaich trifft.

Im Derby der Bezirksliga Staffel 6 hat der SV Deilinghofen/Sundwig gegen den ASSV Letmathe aufgrund einer starken ersten Halbzeit einen verdienten Sieg gelandet.





Fußball-Bezirksliga: SV Deilinghofen/Sundwig - ASSV Letmathe 3:1 (3:0): Bei der von beiden Teams lang ersehnten Wiederaufnahme des Pflichtspielbetriebes war von Beginn an ordentlich Dynamik im Spiel. Die Gäste aus Letmathe erwischten auf dem Ernst-Loewen-Sportplatz am Sonntagnachmittag den besseren Start und waren zunächst das dominante Team. Wirklich in Gefahr bringen konnte der ASSV das SVD/S-Tor zwar nicht, wirkte aber in puncto Zweikampfführung einen Tick couragierter und präsenter.

Umso überraschender war dann nach der für die Letmather verheißungsvollen Einstiegsphase die komplette Wende: Binnen 15 Minuten stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg. Wileczelek und Militano bestraften mit einer schnellen Passkombination einen ASSV-Aufbaufehler und spielten Bouaich mustergültig frei: Der Neuzugang traf mit einem satten Schuss aus halbrechter Position in die lange Ecke - 1:0 (11.).

Vier Minuten später entschied Schiedsrichter Franke auf Elfmeter, weil er die Aktion von Haarmann mit der Hand als Erweiterung der Körperfläche wertete – durchaus nachvollziehbar, weil der Ball schon lange genug in der Luft war und der ASSV-Verteidiger sich hätte besser positionieren können. Den also vertretbaren Handelfmeter verwandelte Militano zum 2:0 (15.).

Der SV-Torjäger markierte acht Minuten später auch den schönsten Treffer des Tages, als er eine maßgeschneiderte Silvestro-Flanke mit einem Flugkopfball im Gehäuse unterbrachte - 3:0 (23.). Die Gastgeber überzeugten in dieser Phase mit schnellem Kombinationsspiel und einem gut durchdachten Aufbauspiel. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel verpasste Bouaich das 4:0, als er den von Silvestro schön hereingespielten Ball nicht richtig traf. SV-Trainer Linke nahm in der Pause als Vorsichtsmaßnahme Spielmacher Wileczelek herunter.

Nach Wiederanpfiff plätscherte das Geschehen wie der Regen dahin: Beide Teams neutralisierten sich weitgehend im Mittelfeld, lieferten sich aber weiterhin engagiert geführte Zweikämpfe. Noch zweimal rückte der Schiedsrichter in den Blickpunkt, als er abermals – wie schon im ersten Abschnitt (6.) – ein Tor von Militano wegen Abseitsstellung nicht anerkannte (50.). Und dann, als der Unparteiische Franke erneut auf Handelfmeter entschied (82.): Dieses Mal hätte er auch weiterspielen lassen können, da SV-Kapitän Schmelzer den Ball aus ganz kurzer Distanz an die Hand bekommen hatte. Sala ließ sich die Chance vom Punkt nicht nehmen und traf zum Endstand.

