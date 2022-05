Sümmerns Handballerinnen feiern Kreismeistertitel

Iserlohn. Weibliche C-Jugend der SG Iserlohn-Sümmern triumphiert dank eines starken Endspurts.

Die weibliche C-Jugend der SG Iserlohn-Sümmern hat die Meisterschaft im Handballkreis Iserlohn-Arnsberg errungen. Das Team von Rebekka Schwarze, Nadine Burtscher und Bernd Grote hielt mit drei Zählern Vorsprung Warstein und Halingen auf Distanz.

Die Kreisliga startete mit zehn Mannschaften, die Doppelrunde wurde aber nicht komplett zu Ende gespielt. Der TV Neheim und der HV Sundern stiegen coronabedingt nach der Vorrunde aus. Nachdem sich die heimischen Mädchen bereits in der letzten Sommerrunde als Meister durchgesetzt hatten, zählten sie zum Favoritenkreis.

Iserlohn-Sümmern ging mit 17 Mädchen in die Saison, was sich in der Rückrunde noch als Glücksfall erweisen sollte. Im ersten Saisonabschnitt konnte die SG nicht in jedem Spiel überzeugen. Nach einer klaren Niederlage in Arnsberg unterlag sie in Halingen knapp. Weil aber alle anderen Spiele gewonnen wurden, stand die SG nach der Hinrunde hinter Tabellenführer TV Arnsberg und Westfalia Halingen auf dem dritten Platz.

„Als Verfolger sind wir ganz entspannt in die Rückrunde gestartet“, berichtete SG-Jugendleiterin Ilka Alberts. Im vorentscheidenden Spiel gegen Arnsberg drehte die Mannschaft nach einem Vier-Tore-Rückstand zehn Minuten vor Schluss richtig auf und schaffte kurz vor dem Abpfiff noch den umjubelten 21:21-Ausgleich. Dieses Unentschieden war in der Endabrechnung Gold wert. Nun musste nur noch der TV Arnsberg patzten, der nach den Niederlagen gegen Warstein und Villigst-Ergste aus dem Rennen war und auf die Austragung der Nachholspiele gegen Halingen und Volmetal verzichtete. Die SG Iserlohn-Sümmern (23:5 Punkte) nutzte das aus und verwies den VfS Warstein (20:8) auf den zweiten Rang, Westfalia Halingen (20:8) wurde Dritter.

SG: Marie Alberts, Pia Dorstmann, Maja Gottschalk, Anna Grote, Nele Kostrzewa, Lenja Lohmüller, Lucy Luu, Liza Propping, Carla Sauer, Pia Schrage, Hanna Schröder, Noemi Schuster, Zoe Schuster, Mila Skrzypczak, Lotta Sturm, Carla Tiemann, Matilda Wolf.

