Steiniger Weg bis zum Ende der Saison

Die SG Hemer ist in der Kreisliga A das Maß aller Dinge und hat als bislang einziges Team alle Spiele gewonnen. Acht sind es insgesamt, einige Teams konnten nur halb so viele Spiele bestreiten.

Iserlohn. In mehreren Ligen müssen Alternativen ausgetüftelt werden, um Auf- und Absteiger zu ermitteln.

Noch weiß niemand, wann die Fußballsaison fortgesetzt werden kann. Im benachbarten Verband Niederrhein hofft man, am 23./24. Januar wieder loslegen zu können, möglicherweise schließt sich der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen diesem Plan an. Vorausgesetzt, die Mannschaften dürfen zum Jahresbeginn wieder auf die Plätze und normal trainieren, erscheint der Start drei Wochen später nicht einmal unrealistisch zu sein.

Aber funktioniert das alles auch so? Schwierig ist es daher, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie und bis zu welchem Ende noch gespielt wird. Horst Reimann, der Vorsitzende des Fußballkreises Iserlohn, ist deswegen vorsichtig in seiner Wortwahl, er spricht davon, dass es verschiedene Szenarien gibt.

Zunächst einmal existiert nicht „die Saison“. Die Probleme, vor denen etwa Reinhold Spohn als Staffelleiter der auf 21 Mannschaften aufgeblähten Oberliga Westfalen steht, hat Reimann nicht. Er muss „nur“ dafür Sorge tragen, dass es in den heimischen Kreisligen zu einem vernünftigen Abschluss kommt.

„Dass wir die B- und C-Ligen durchbekommen, kann ich mir durchaus vorstellen. Bei der Kreisliga A wird das schon schwieriger.“ Dort müssten drei Klubs noch 28 Spiele austragen, sechs Mannschaften hätten theoretisch noch 24 Partien vor der Brust, alle anderen liegen dazwischen. Vor allem die Schwerter Vereine laufen der Musik hinterher, weil gegen sie bereits im Oktober coronabedingt vom Kreis Unna ein Spiel- und Trainingsverbot verhängt wurde.

Zwischen 14 und 17 Spiele haben die Teams der Kreisliga B-Ost noch auszutragen, in der Gruppe West sind es zwischen 17 und 20. Die beiden Staffeln sollten eigentlich schon zu dieser Saison vereinigt worden sein, davon sah der Kreisvorstand aber ab, weil die Spielzeit 19/20 ziemlich abrupt abgebrochen werden musste. Ob die Zusammenlegung am Ende dieser Saison kommt, weiß selbst Reimann noch nicht. „Ich gehe nicht davon aus, dass die Vereine glücklich wären, wenn wir die Staffeln zusammenfassen, obwohl vielleicht doch nur eine halbe Serie gespielt werden konnte. Diese Entscheidung treffe ich aber nicht alleine, ich werde mir ein Meinungsbild einholen.“

Die Kreisliga C ist von ihrem Umfang her wie geschaffen dafür, auch in schwierigen Zeiten über die Runden zu kommen. 13 Teams in der Ost- und sogar nur zwölf Mannschaften in der Weststaffel lassen ein reguläres Saisonende realistisch erscheinen. Doch ausgerechnet beim Blick auf diese Liga muss der Betrachter stutzen: Aufgeführt ist hinter jedem Team nicht etwa die Gesamtzahl der gesammelten Punkte, sondern ein Punktedurchschnitt. „Das ist ein technischer Fehler, wir werden ihn beheben“, verspricht Reimann, der auch nicht ausschließen möchte, dass die Aufsteiger letztendlich durch eine Aufstiegsrunde ermittelt werden.