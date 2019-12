Stefan Wiesemann führt Handballer im Kreis

Mit Stefan Wiesemann haben die Handballer des Kreises Iserlohn-Arnsberg einen neuen Chef. Der 51-jährige Mendener wurde beim außerordentlichen Kreistag in Platte Heide einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er löst Ekkehard Eggert ab, der 2006 die Nachfolge von Hubert Fricke angetreten hatte und insgesamt 42 Jahre dem Kreisvorstand angehörte.

„Alle Vereine im heimischen Handball-Kreis waren über die Personalplanungen informiert“, berichtete Eggert, der nun nach Hubert Fricke als zweiter Funktionär zum Ehrenvorsitzenden gewählt wurde. Der neue Mann an der Spitze des Kreises machte eine klare Aussage. „Ich wollte mich im Handball engagieren. Mein Schwiegervater Gerd Spieler war als Kassenwart schon im Vorstand tätig, und er hat auch die ersten Kontakte geknüpft.“ In aller Regel werden neue Funktionäre nach 100 Tagen Amtszeit beurteilt, Stefan Wiesemann hat gerade erst gut ein Drittel dieser Zeit hinter sich. Auch ihm ist klar, dass man in einem Monat noch nicht viel bewegen kann, auch wenn es Denkanstöße genug gibt.

Durch Regionalliga-Zeit beim TV Schwitten geprägt

Erste Kontakte über die Kreisgrenzen hinaus knüpfte Stefan Wiesemann, der als Betriebsleiter eines Mendener Unternehmens tätig ist, auf der Präsidiumssitzung des westfälischen Handball-Verbandes. „Mich hat die Regionalliga-Zeit beim TV Schwitten geprägt“, erläutert der Kreischef, dessen Sohn zu den herausragenden Akteuren im A-Jugend-Bundesliga-Team der SG Menden Sauerland zählt.

Aktuell sieht Wiesemann im Handball-Kreis keine gravierenden Probleme. Großes Thema in Verbindung mit dem Datenschutz ist das Internet-Portal „Handball4all, wo im Spielbericht zumeist keine Namen zu finden sind. „Jeder Spieler der dort namentlich genannt werden möchte, kann dies mit einem entsprechenden Antrag selbst bestimmen. Über die genaue Vorgehensweise sind alle Vereine in Kenntnis gesetzt worden.“

Der neue Vorsitzende will neben der Intensivierung der Kontakte zu den anderen Handball-Kreisen auch die Mitglieder-Gewinnung voran bringen. Mit Unterstützung der Vereine sollen mehr Kinder für den Handballsport begeistert werden. „Die Zeiten haben sich verändert, viel mehr Zeit als früher nimmt die Schule in Anspruch. Und auch soziale Veränderungen spielen eine wichtige Rolle. Alles kann die Basis nicht lösen, da sind auch die übergeordneten Verbände gefordert.“

Der Handball-Kreis Iserlohn/Arnsberg kümmert sich derzeit um rund 270 Mannschaften. Unterstützung bei der Bewältigung neuer Aufgaben erhält Stefan Wiesemann von seinem Vorgänger Ekkehard Eggert, der ihm noch mit Rat und Tat zur Seite stehen will.