Hemer. Nachwuchs-Handballerinnen des HTV holen Punkt gegen den Tabellenführer Riemke.

Starke Vorstellung der C-Jugend

Vom weiblichen Handball-Nachwuchs des HTV Hemer landete am Wochenende nur die B-Jugend einen Sieg. Während die A-Jugend erneut verlor, überraschte die C-Jugend mit einem Punktgewinn beim Spitzenreiter.

A-Jugend, Oberliga-Vorrunde: HTV Hemer - SG Menden Wölfe 22:37 (13:14). „Wir haben uns gegen den klaren Favoriten achtbar verkauft“, resümierte Trainerin Barbara Marchlewitz. die auf die zeitgleich in der Damenmannschaft spielende Anna-Lena Rüping verzichten musste. In der ersten Hälfte hielten die Hemeranerinnen sehr gut mit, aber in den ersten zehn Minuten nach der Pause gaben sie das Spiel aus der Hand. Sie trafen überhaupt nicht, Menden dafür reichlich, so dass das Spiel schnell entschieden war. „Es gibt eben noch die konditionellen Probleme, aber unter dem Strich hat sich die Mannschaft gut aus der Affäre gezogen. Die Richtung stimmt“, meinte die Trainerin.

HTV: Jessica Habor, Boenke; Hajrushi (2), R. Schulte (2), Menzel, Josie Habor, J. Schulte, Marchlewitz (2), Pospischiel (3), Rohe (4), Esken (9).

B-Jugend: Teutonia Riemke - HTV Hemer 17:28 (6:14). Zum dritten Mal in Folge musste Trainerin Una Kavran verletzungsbedingt auf die Torhüterin der C-Jugend zurückgreifen, aber die machte ihre Sache mit knapp 20 gehaltenen Bällen ausgezeichnet. Insgesamt war es ein Spiel der Torhüterinnen, denn auch die Bochumerin brachte die HTV-Offensive ein ums andere Mal zum Verzweifeln. Hemer begann defensiv stark und setzte sich nach dem 2:5 mit drei Toren in einer Minute ab. Das gab Sicherheit, aber auch nach dem Seitenwechsel gab es viele Ballverluste auf beiden Seiten und viele Fehlpässe, was vielleicht auch an den sehr ähnlichen Trikots gelegen haben kann. Der Sieg des HTV war jedoch nie gefährdet.

HTV: Budde, M. Remer; Lupisella, Schroth (2), Becker (3), Brieden, Silva Marques Pais (4/1), Schmöle (3), Stein (4), Bücker (7), Pokroppa, S. Remer (5), Kleinkes.

C-Jugend: HTV Hemer - Teutonia Riemke 27:27 (15:15). Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer hatten die Hemeraner Mädchen noch vor acht Wochen in Bochum mit 17 Toren verloren. Immerhin hatte sich das Lazarett etwas gelichtet, aber die Erwartungen waren dennoch eher gedämpft.

Ein Krimi mit wechselnden Führungen in der Schlussphase

Der HTV hielt die Partie bis zum 4:4 offen, dann liegten die Bochumerinnen einen Zwischenspurt zum 4:9 ein. Trainerin Keßeler nahm eine Auszeit, die Wirkung zeigte. Der HTV kam wieder heran und hatte bis zur Pause gleichgezogen. Die zweite Hälfte verlief mit mehreren Führungswechseln sehr spannend. Beim 24:25 schien der Gast wieder davonziehen zu können, aber der HTV hielt dagegen. Die letzten Minuten gestalteten sich zum Krimi, und am Ende war die Freude der Hemeranerinnen über das Remis groß.

HTV: Classen; Spieckermann, Heierhoff (1), Krüper (5), Keßeler (7/3), Gröne (4), Kopfnagel (1), Ihde (3), Sironi (1), Stotko (2), Krämer (2), Grünebaum (1).