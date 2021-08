Stadtsportverband Iserlohn kommt gut durch die Krise

Letmathe. Vereinsvertreter wählen Christian Kißmer zum neuen Geschäftsführer und ehren Vorgänger Ralf Horstmann.

Der Stadtsportverband Iserlohn hat einen neuen Geschäftsführer: Die 36 stimmberechtigten Teilnehmer der Mitgliederversammlung wählten am Montagabend im Letmather Saalbau den 26-Jährigen Christian Kißmer zum Nachfolger von Ralf Horstmann, der umgehend zum Ehrengeschäftsführer des SSV ernannt wurde. Zum 1. Oktober wird die nächste Stabübergabe zwischen den beiden erfolgen, denn ab dann ist Horstmann Pensionär und Kißmer neuer Leiter des Sportbüros.

Horstmann hatte das Amt des SSV-Geschäftsführers, das seitens der Stadt an die Position des Sportbüro-Leiters gekoppelt ist, 21 Jahre lang bekleidet – logisch, dass sein Ausscheiden nicht nur rein formell vonstatten ging. Thorsten Schick lobte den Dröscheder in seiner Funktion als Verbandsvorsitzender als „zuverlässigen Ansprechpartner, der mit seiner unaufgeregten Art die wenigsten Probleme nicht lösen konnte“.

Horstmann erhält Einladungen von Kangaroos und Roosters

Dem bekennenden Schalke-Fan überreichte BVB-Anhänger Schick zudem ein Trikot seines Lieblingsklubs und übermittelte die besten Grüße der beiden Iserlohner Profi-Organisationen. Auf Einladung der Roosters dürfen Horstmann und seine Gattin bei Gelegenheit ein DEL-Spiel von einem Logenplatz aus verfolgen, den gleichen Rahmen bieten ihm die Kangaroos zu einem Heimspiel der Basketballer in der zweiten Bundesliga ProB Nord.

Horstmann selbst kam natürlich auch zu Wort. Er nutzte diese Gelegenheit, um sich für die durchweg gute Zusammenarbeit zu bedanken und er beteuerte, immer bemüht gewesen zu sein, „den Vereinen entgegen gekommen zu sein und sie zu unterstützen“. Er bat zudem darum, Christian Kißmer genauso viel Vertrauen entgegen zu bringen und die enge Verzahnung zwischen Politik, Verwaltung den Vereinen und dem Stadtsportverband weiter zu pflegen. Als ein Ergebnis dieser Konstellation hielt Horstmann fest, dass Iserlohn als glückliche Insel angesehen werden kann, „auf der die Vereine keine Gebühren für die Nutzung der Sportstätten zahlen müssen“.

Die Anwesenden wählten in der Versammlung, der ersten seit 2014, den kompletten Vorstand neu. Das galt sowohl für das geschäftsführende Gremium als auch für den erweiterten Kreis. Alle Amtsinhaber bis auf Ralf Horstmann wurden einstimmig wiedergewählt, Kampfabstimmungen gab es keine.

Christian Kißmer kehrt aus Köln nach Iserlohn zurück

Christian Kißmer stellte sich vor seiner Wahl kurz vor, sagte, dass es sich bei dem Wechsel vom Sportamt Köln nach Iserlohn um eine Rückkehr handelt, und er nannte die Sportarten, die er selbst aktiv betrieben hat. Dazu zählen Hockey und Tennis, im Fußball war er als Schiedsrichter unterwegs. „Meine Tür steht immer offen“, kündigte er mit Blick auf seinen Einstieg bei der Stadt an. Zudem sei ihm bewusst, dass die Ansprüche, die Horstmann und sein Team mit ihrer Arbeit in den vergangenen Jahren geschaffen haben, hoch sind.

Weil die vorangegangene Mitgliederversammlung schon so lange zurücklag, erlangten die Berichte des Vorsitzenden Schick, des Sportabzeichen-Beauftragten Harald Schnepper und von Brigitte Schmitz-Gerau besondere Bedeutung. Die Kassenwartin leistete tadellose Arbeite – das bestätigten die Kassenprüfer Dieter Radix und Klaus Pretzsch – und sorgte für Schmunzeln, als sie zwei Zinserlöse gegenüberstellte, die der SSV für sein Guthaben erhielt: 145,44 Euro waren es im Jahr 2014 und 59 Cent sprangen zuletzt heraus. Im selben Zeitraum stieg das Vermögen dennoch von 13.390,44 Euro auf aktuell 21.032 Euro. Rote Zahlen wurden mit 815 Euro Miesen nur 2015 geschrieben. Einen Knick registrierte auch Harald Schnepper. In seinem Bericht, den aufgrund seiner Abwesenheit Ralf Horstmann verlas, wurden 2018 die wenigsten Sportabzeichenprüfungen absolviert, danach stiegen die Zahlen wieder. Stets vorne dabei sind Anwärter für den Dienst bei der Polizei, dem Justizvollzug und der Feuerwehr. Die erfolgreiche Prüfung ist Pflicht in diesen Bereichen.

Lob für Leuchtturm-Funktion des KSB während der Krise

Den umfangreichsten Bericht trug Schick vor. Unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stehend, wies er darauf hin, dass es in Iserlohn bislang noch zu keinem nachgewiesenen Infektionsfall beim Sport kam. Er dankte allen, die in den Vereinen Verantwortung tragen und die Mitglieder „bei der Stange“ gehalten haben. Auch den Kreissportbund, vertreten durch den Vorsitzende Günther Nülle und Geschäftsführer Sebastian Pahlke, hob Schick hervor, weil dessen Informationen im Bezug auf die Corona-Regelungen eine wichtige Orientierung sind. Und nicht zu vergessen die Aktionen, mit denen die Leute erst dazu ermutigt wurden, ihrem Verein während der Krise die Treue zu halten oder im Zuge der Lockerungen einem Verein beizutreten. Schick erinnerte an Förderprogramme, den Sportstättenentwicklungsplan, aber auch an misslungene Versuche, der Sportplakettenvergabe mehr Glanz zu verleihen.

