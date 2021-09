Sportplatz Lasbeck wird geräumt

Lasbeck. Mitarbeiter des benachbarten Steinbruchs legen am Samstag in der Frühe los.

Halb Wiese, halb Geröllhaufen – in diesem Zustand präsentiert sich gut sieben Wochen nach der Flut- und Hochwasserkatastrophe der Lasbecker Sportplatz. Doch damit ist es jetzt auch vorbei. Bereits am Freitag entfernten Vereinsmitglieder die Tore oder vielmehr das, was von ihnen noch übrig geblieben ist, sowie die Ersatzbänke und weitere Gegenstände.

Das waren die Vorarbeiten für das eigentliche Großreinemachen, mit dem an diesem Samstag in aller Frühe begonnen wird. Mit zwei Radladern und zwei Dumpern wird das Spielfeld von den Spuren der Flut befreit. Es sind Beschäftigte des benachbarten Steinbruchs, die mit diesen Arbeiten um 6 Uhr beginnen. Das teilte Steinbruch-Geschäftsführer Tankred Bochmann Mitgliedern des VfR-Vorstandes mit. Die Aktion kann nun starten, weil seit einigen Tagen das Laborergebnis der Bodenproben vorliegt und die Akteure vor Ort nun ruhigen Gewissens ihren Plan verwirklichen können. „Wir werden mit dem angeschwemmten Material einen Waldweg wieder aufschütten, der durch die Flut unpassierbar geworden ist. Wir werden nichts Schädliches in den Wald kippen“, versichert Bochmann, der sich auf die ausdrückliche Erlaubnis der unteren Bodenschutzbehörde des Märkischen Kreises beruft. „Dass das Material für die Instandsetzung geeignet ist, überrascht uns nicht, schließlich wurde es ja von dort weggespült.“

Die Verantwortlichen des VfR Lasbeck-Stenglingsen sind fest dazu entschlossen, ihren Sportplatz wieder aufzubauen – in normaler Spielfeldgröße und zeitgemäßem Kunstrasenbelag.

