Sportkegler von Ninepin 09 Iserlohn stellen die Weichen neu

Iserlohn. Jürgen Semler neuer Chef der Iserlohner Sportkegler, und Vorgänger Freddy Klahold wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Ninepin 09 Iserlohn, nur knapp dem Abstieg aus der Sportkegel-Bundesliga entgangen, erlebte bei seiner Jahreshauptversammlung einen Führungswechsel. Der langjährige Vorsitzende und frühere WNBA-Präsident Freddy Klahold kandidierte nicht mehr, zum neuen Chef wurde Sportwart Jürgen Semler gewählt.

Bei der Zusammenkunft gab es zuerst einen Rückblick auf die Saison 2021/22. Während die erste Garnitur auf den letzten Drücker das Abstiegsgespenst verscheuchen konnte, feierte die Reserve den Oberliga-Aufstieg. Bei den Damen, wo das erste Team die Vizemeisterschaft errang, werden auch in der neuen Spielrunde zwei Teams in der Regionsliga Westfalen an den Start gehen. Ein Schwerpunktthema waren aber die personellen Veränderungen, und der Vorstand hatte im Vorfeld ganze Arbeit geleistet. Der scheidende Freddy Klahold, dessen Ära nach 13-jährigem Vorsitz zu Ende ging, wurde einstimmig zum Ehrenvorsitzenden gewählt.

Mit Jürgen Semler tritt der bisherige sportliche Leiter die Nachfolge an, ihm zur Seite steht Madeleine Wilde als 2. Vorsitzende. „Mit dieser Wahl ist die damalige Fusion mit Neheim auch auf Vorstandsebene gelungen“, freute sich Vorgänger Sascha Bacinski, der nun als Pressewart fungiert. In ihren Ämtern wurden Lars Mehlhorn (Geschäftsführer) und Ute Schwarz (Rechnungsführerin) bestätigt. Neuer sportlicher Leiter ist Jan Morwitz, zusammen mit Raphael Kerkhoff auch Herren-Sportwart. Vanessa Kusidlo (Damen-Sportwartin) und Madeleine Wilde (Jugend-Sportwartin) zählen ebenfalls zum Vorstandsteam.

Die sportlichen Aktivitäten sind bei Ninepin 09 Iserlohn aber noch nicht abgeschlossen. Bei den am Donnerstag in Oberthal beginnenden Deutschen Meisterschaften ist der Verein mit drei Akteuren vertreten, und das sind die bei den westdeutschen Titelkämpfen erfolgreichen Beate Stoll (Damen C, fünften Platz), Vanessa Wilde (U24, sechster Platz) und Matthias Gronwald (Herren A, dritter Platz).

