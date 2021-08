SportBox in Letmathe fördert Fitness und Gesundheit

Vielfältiges Angebot: Sportbüro-Leiter Christian Kißmer (v. re.), Beigeordneter Martin Stolte, Sascha Will und Ralf Horstmann (beide Sportbüro) stellten die SportBox vor.Foto: Michael May

Letmathe. Die erste SportBox steht in Letmathe und ist ab sofort kostenlos mit einer App nutzbar.

Auf den ersten Blick wirkt der graue Klotz in der Nähe des Eingangs zum Bolzplatz in unmittelbarer Nähe der Feuerwache am Lennedamm nicht gerade verlockend – doch er hat es in sich: Wie in einem gut sortierten Werkzeugkasten lagern hier sauber aufgereiht Medizinbälle, Seilchen, Bänder und Gewichte, die sich für verschiedene Sportübungen bestens verwenden lassen. Die sogenannte SportBox, deren Anschaffung der Iserlohner Sportausschuss auf den Weg gebracht hat, feiert in Letmathe ihre hiesige Premiere und kann ab heute kostenlos genutzt werden.



Kostenlose Nutzung mit App ab sofort möglich

„Wir greifen mit der SportBox den Trend auf, das Digitale mit dem Thema Sport zu kombinieren“, erläutert Martin Stolte, Beigeordneter der Stadt Iserlohn. Wer an das gute sportliche Innere kommen möchte, braucht die App „SportBox – app and move“ auf dem Smartphone. Einmal heruntergeladen, lässt sich mit dem kleinen Programm die SportBox -- und jedes ihrer Exemplare im gesamten Bundesgebiet – bedienen und öffnen. „Es ist für jeden etwas dabei: Einsteiger und Fortgeschrittene können hier nach ihren Bedürfnissen trainieren. Die Spannbreite ist groß. Auch Krafttraining ist möglich, es lässt sich also schon ein kleines Fitness-Studio draußen aufbauen“, sagt Christian Kißmer, Leiter des Iserlohner Sportbüros.

Rund 12.000 Euro hat die Box gekostet, allerdings hat die Stadt die Anschaffung zu 80 Prozent über Fördergelder im Rahmen des Leader-Region LenneSchiene-Projektes finanzieren können. Das hat die Standortsuche etwas begrenzt, wie Ralf Horstmann, langjähriger Sportbüro-Leiter verdeutlicht: „Der Volksgarten oder das Waldstadion wären nicht möglich gewesen. Die Förderungsvoraussetzung ist, dass das Objekt in Nähe der Lenne steht.“ Die mit Inhalt etwas mehr als eine Tonne wiegende Sportbox ist aufgrund ihres Gewichtes bedingt mobil, lässt sich grundsätzlich und mit etwas Aufwand aber schon woanders platzieren: „Vielleicht werden wir sie ja schon bald mal an die Lennepromenade oder irgendwann ins Iserlohner Stadtgebiet bringen“, sagt Horstmann und verweist auf die Standort-Optionen, wenn die fünfjährige Bindungsfrist wegen der Fördermittel abgelaufen ist.

Die SportBox-Premiere in Letmathe fungiert als Testphase und eröffnet viele Möglichkeiten für die Trainingsgestaltung: „Über die App lassen sich Videos anschauen, die Informationen zur Anwendung der verschiedenen Sportgeräte in der Box bieten“, sagt Stolte. Neben schweißtreibendem Training und ambitionierter Kraft- und Konditionssteigerung sind über Terrabänder auch gezielte Gesundheitsförderung und Prävention möglich.

Diebstahlschutz mit Künstlicher Intelligenz

Die Frage, wie die Box vor Vandalismus zu schützen ist, besaß im Sportausschuss höchste Priorität – und entsprechend sicher und kompakt verpackt ist diese dann auch. Den Diebstahlschutz mit Unterstützung von Künstlicher Intelligenz erläutert Sascha Will vom Sportbüro: „Innen befindet sich eine Kamera, die immer Bilder vom Zustand in der Box aufnimmt. Diese Kamera registriert, wenn etwas herausgenommen wird und wann es wieder zurückgelegt wird.“ Über die App lässt sich das Öffnen und Schließen steuern.

Stadt plant weiteren Standort für zweite Box

Eine zeitgleiche Verwendung ist grundsätzlich möglich. Für eine solche müssen sich die Sportlerinnen und Sportler vor Ort austauschen und sich verständigen, über welchen Account die Geräte genutzt werden – es besteht eine Freigabemöglichkeit. Die Feuerwehr hat bereits Interesse an der SportBox für den Dienstsport bekundet. Und die Stadt-Offiziellen planen die Installation einer zweiten – möglicher Standort: Iserlohner Innenstadt.

