Spitzenreiter distanziert einen Verfolger

Iserlohn. Basketball-Nachwuchs: Rumpfteam der U12 überzeugt in Bochum. U18 lässt auf Niederlage einen Sieg folgen.

Die U16 der TuS Iserlohn Kangaroos bleibt das Maß aller Dinge in der Basketball-Regionalliga. Sieg und Niederlage gab es für die U18. Einen der selteneren Erfolge feierte die U12.

U18-Regionalliga: TuS Iserlohn Kangaroos - ETB SW Essen 74:77 (19:16/47:38/57:58). In der Partie gegen Essen fehlten gleich drei Leistungsträger, dafür halfen mit Metz, Pavljak, Mingaz und Trettin vier U16-Akteure aus. Trotz der ungewohnten Formation kam die U18 hervorragend ins Spiel und setzte sich zur Pause auf neun Zähler ab. Die gute Ausgangslage wurde jedoch nicht genutzt, denn unmittelbar nach der Pause gelang den Gästen ein 18:0-Lauf, wodurch das Spiel kippte. Die Gastgeber kämpften sich zwar noch einmal zurück und glichen zum 74:74 aus, mit der Schlusssirene traf der ETB aber aus der Distanz und brachte die U18 um jede Siegchance. „In der Verlängerung hätten wir die Partie wohl gewonnen“, ärgerte sich Paris Konstantinidis. Der Trainer lobte neben der kämpferisch starken Einstellung auch die Einzelleistung von Mingaz, der als U16-Spieler direkt zum zweitbesten Werfer avancierte.

Kangaroos: Varendorff (0), Hesmert (8), M. Keienburg (8), Metz (0), L. Trettin (0), Merta (5), Pavljak (9), Robin Mingaz (13), Bukin (0), Marei (31).

TuS Iserlohn Kangaroos - SG Art Giants Düsseldorf 87:69 (32:13/ 56:34/72:52). Im Nachholspiel gegen Düsseldorf stand Konstantinidis wieder die „volle Kapelle“ zur Verfügung. Nach der unglücklichen Hinspielniederlage zeigte sich das Team hoch motiviert und spielte ein exzellentes Auftaktviertel, das in einer 19-Punkte-Führung mündete. Auch in der Folge waren die Gastgeber spielbestimmend und trotzten der körperlichen Spielweise der Gäste. „Wir hätten wohl noch höher gewonnen, mir war es aber wichtig, allen Spielern viele Minuten zu geben“, sagte Konstantinidis, der erneut auf die U16-Unterstützung bauen konnte, die sich immer besser einbringt.

Kangaroos: Varendorff (0), Hesmert (12), M. Keienburg (9), Mingaz (0), Kwast (3), Ribic (15), Merta (4), Dragoljevic (0), Marei (34), Bukin (1), Pavljak (9).

U16-Regionalliga: BG Bonn - TuS Iserlohn Kangaroos 62:98 (7:19/ 19:51/41:82). Weiter souveräner Spitzenreiter bleibt die U16, die beim Tabellendritten ein Ausrufezeichen setzte und mit 36 Punkten Unterschied gewann. Schon der Start gelang. Vor allem defensiv zeigten sich die Iserlohner von Beginn an hellwach und kassierten lediglich sieben Punkte im ersten Abschnitt. Darauf aufbauend setzten sich die Gäste fortan weiter ab, da die Partie schnell gemacht wurde und man exzellent aus dem Feld traf. So war zur Pause alles entschieden. In Hälfte zwei ließen die Iserlohner etwas nach, trafen aber weiter nach Belieben und sicherten sich einen klaren Erfolg. Durch die Niederlage des Tabellenzweiten Telekom Baskets Bonn haben die Kangaroos nun zwei Siege Vorsprung auf den direkten Verfolger.

Kangaroos: Yildiz (4), Breiden (5), Metz (13), Robin Mingaz (11), Anastasopoulos (0), Nowak (0), Lupascu (0), Pavljak (29), L. Trettin (13), Roland Mingaz (6), Maida (17).

U14-Regionalliga: TuS Iserlohn Kangaroos - SG ART Giants Düsseldorf 64:95 (23:19/39:47/49:68). Den Gastgebern gelang ein guter Start in die Partie, so dass man beim 23:13 früh zweistellig vorne lag. In der Folge fehlte jedoch die Konzentration. Düsseldorf glich nicht nur schnell aus, sondern ging zur Halbzeit sogar in Führung. Und die Rheinländer kontrollierten fortan das Geschehen, nutzten immer wieder ihre körperlichen Vorteile und machten mit einem 10:0-Lauf den Sack zu (39:57). Die Gastgeber zeigten zwar kämpferisch eine gute Vorstellung, ließen aber 24 Freiwürfe liegen und brachten sich selbst um ein knapperes Ergebnis.

Kangaroos: Mix (17), Mundt (4), Can (4), Duru (20), Toennies (1), J. Trettin (1), Tahrioui (3), Gebauer (2), Tesche (2), Omazic (6), Sellmann (4).

U12-Regionalliga: VfL AstroStars Bochum - TuS Iserlohn Kangaroos 62:76 (26:34). „Ich bin stolz auf das Team. Mit sieben Akteuren so eine Leistung zu bringen, ist ganz stark“, sparte Trainer Martin Miethling nach dem Sieg in Bochum nicht mit Lob. Seine dezimierte Mannschaft fand von Beginn an ins Spiel, ließ offensiv den Ball gut laufen und stand auch defensiv sicher. Bis zum 34:38 lief die Partie noch ausgeglichen, dann zogen die Kangaroos noch einmal die Zügel an und setzten sich mit einem 19:6-Lauf deutlich ab (40:57). Dieser Vorsprung wurde souverän über die Zeit gebracht.

Kangaroos: Liu, Tauchmann, Hoffmann, Spies, Toennies, Tinnefeld, Tinghaus.