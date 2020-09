Spendensumme erreicht 20.000 Euro-Marke

Kalthof. Neun Monate nach dem sechsten U15-Hallenmasters erhält der Verein „Kinderlachen“ Geld vom SSV Kalthof.

Es gab am Freitag in Kalthof nicht nur traurige Gesichter, als Cheforganisator Tobias Wolfsheimer (SSV) die siebte Auflage des Fußball-Hallenmasters für U15-Teams offiziell beerdigte (wir berichteten). Schließlich stand noch ein erfreulicher Nachtrag zur 2020er Auflage des hochrangigsten Fußballturniers in der Region aus: Wie in den Jahren zuvor wurde erneut Geld für den Verein „Kinderlachen“ gesammelt, das nun übergebnen wurde.

Marc Peine, Gründer und Geschäftsführer des Vereins, nahm einen symbolischen Scheck über 4000 Euro in Empfang. Es handelte sich dabei exakt um diejenige Summe, mit der im Vorfeld des Turniers geliebäugelt wurde. Schließlich erreichte das gesamte Spendenaufkommen dadurch schon die Marke von 20.000 Euro.

Havertz’ letztes Bayer-Trikot kommt unter den Hammer

Und das war noch nicht alles. Bayer Leverkusen stellte dem SSV sehr zur Freude der Kalthofer Verantwortlichen noch ein signiertes Trikot des inzwischen zu Chelsea London gewechselten Topstars Kai Havertz zur Verfügung, das demnächst zugunsten von „Kinderlachen“ versteigert wird. Der genaue Zeitpunkt ist noch offen. Sollte es nicht innerhalb der nächsten drei Wochen dazu kommen, bliebe noch die Kinderlachen-Gala, die am Samstag, 28. November, stattfindet.

Die coronabedingten Auswirkungen auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben haben auch diesen Verein schwer getroffen, dessen Zweck es ist, kranken und hilfsbedürftigen Kindern zu helfen – zum Beispiel durch das Projekt „Jedem Kind sein eigenes Bett“, in das auch die 4000 Euro des Hallenmasters fließen. Es ist Geld, das der Verein dringend benötigt, wie Peine schilderte. „Alle Charity-Organisationen sind extrem gebeutelt, weil die Einnahmen weggebrochen sind. Dabei hat die Krise auch gezeigt, dass wir systemrelevant sind. Man muss nur an die Fälle von häuslicher Gewalt denken, von denen Kinder betroffen sind.“

Schon jetzt ist klar, dass im kommenden Jahr auch die Kalthofer ihre 4000-Euro-Spende nicht werden leisten können. Die Gründe für die Absage gehen weit über das bis zum Jahresende geltende Großveranstaltungsverbot und die Unmöglichkeit, die Sicherheit aller Anwesenden garantieren zu können, hinaus. Wolfsheimer „Ich weiß, dass die Nachwuchsteams der Bundesligisten in diesem Winter überhaupt keine Hallenturniere spielen werden. Auch das ist in unsere Entscheidung eingeflossen.“

Als er den ausländischen Vereinen die Absage mitteilte, stieß er bei ihnen auf großes Verständnis. Sie hoffen, nun für 2022 eingeladen zu werden. Als weiteren Grund gab Tobias Wolfsheimer die wirtschaftliche Situation der Unternehmen an. „Ich kann doch nicht einen Sponsor um Unterstützung bitten, obwohl dessen Angestellte in Kurzarbeit sind, weil dem Unternehmen das Geld fehlt.“