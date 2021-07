Späte Gegentreffer verhindern Dröscheder Achtungserfolg

Dröschede. Aber Westfalenligist Borussia Dröschede hält mit couragierter Abwehrleistung gegen den Oberligisten Holzwickede lange Zeit mit.

Das Testspiel ging zwar verloren, doch die Dröscheder Borussia darf sich dennoch als Gewinner fühlen. Die kurzfristig ins Leben gerufene Spendenaktion für die Opfer der Überschwemmungen in Lasbeck ergab gut 500 Euro. Aber immerhin waren auch über 100 Besucher zur Emst gekommen, um den Vergleich mit dem Oberligisten zu verfolgen.





Fußball-Testspiel: Borussia Dröschede - Holzwickeder SC 0:2 (0:0). Am Ende fehlten nur ein paar Minuten zu einem ergebnistechnischen Achtungserfolg, denn erst ein Doppelschlag in der 85. Minute entschied die Partie zugunsten der klassenhöheren Gäste. „Wir hätten ein zu Null verdient gehabt. Die Leidenschaft war da, und die Defensivarbeit hat gestimmt“, resümierte Dröschedes Trainer Dragan Petkovic. Seine Mannschaft erkämpfte sich gegen über weite Strecken dominante Holzwickeder viele Bälle in der eigenen Hälfte, doch dem eigenen Aufbau fehlten zuweilen Tempo und Ideen. Oft blieben da nur die langen Bälle, um die Offensivkräfte in Szene zu setzen, doch die hatten gegen die HSC-Hintermannschaft einen schweren Stand.

Und wenn sich die Borussia einmal dem gegnerischen Strafraum näherte, mangelte es an Präzision, um zum Torabschluss zu kommen. In der ersten Hälfte gab es keine echte Chance für die Hausherren, die ihrerseits den Holzwickedern auch nur in der Anfangsphase einige gute Möglichkeiten gestatteten. Da war der einige Male gut reagierende Keeper Dustin Heberlein auf dem Posten.

Nach dem Wechsel stand den Gastgebern einige Male das Glück zur Seite, ansonsten wären sie deutlich früher in Rückstand geraten. Bei allem Einsatz ließ sich der Oberligist nicht mehr so leicht aus der Gefahrenzone fernhalten, der jedoch lange Zeit die Konsequenz im Abschluss vermissen ließ. Das galt auf der Gegenseite allerdings auch für Kingsley Nweke. Er hatte die einzige echte Chance der Borussia auf dem Fuß, konnte den Ball aber frei vor dem Tor nicht kontrollieren und wurde noch abgeblockt (66.). Als sich das 0:0 allmählich abzeichnete, schlug der HSC innerhalb einer Minute zweimal zu. Doch das änderte nichts daran, dass die Gastgeber gut mitgehalten und den Oberligisten lange Zeit wirkungsvoll ausgebremst hatten.

Dröschede: Heberlein; Fromm (64. Kassim), Merz (46. Lemrini), Topcu, Muzak, Ünlü (59. Kempny), Gözütok, Heesmann (46. Rada), Bouaich (46. Wodniok), Friedberg, Nweke.

