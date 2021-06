„Soziales Miteinander macht den Sport aus“

Iserlohn. Ein Gespräch mit dem nun 70-jährigen KSB-Chef Günther Nülle über Senioren, Corona und Profiprivilegien.

Das Timing hat gestimmt, der runde Geburtstag musste nicht im ganz kleinen Kreis begangen werden. Die geltenden Corona-Bestimmungen lassen private Feiern wieder zu, was Günther Nülle zu schätzen wusste. Zunächst empfing er in seinem Haus in Sümmern eine Delegation des Kreissportbundes, die ihrem Chef zum Siebzigsten gratulierte, später ging es zur Sorpe, wo der begeisterte Segler im Klubheim seines KSC Hemer mit der Familie und engen Freunden feierte. Anlässlich des Geburtstages sprachen wir mit dem Pädagogen, der nach wie vor einige Wochenstunden an der Regenbogenschule in Hemer unterrichtet, über seine Arbeit im KSB, über den Vereinssport in Coronazeiten sowie über persönliche Ziele und Wünsche.

Herr Nülle, zum runden Geburtstag wollen wir ja eigentlich nicht nur über Corona und die Einschränkungen für den Sport sprechen. Aber geht das überhaupt beim Vorsitzenden des Kreissportbundes angesichts der Dominanz diese Themas?

Selten. Über allem, was wir organisieren, hängt immer das Schild Corona. Also auch Beschränkungen und Machbarkeit oder die Kontaktmöglichkeiten.

Haben Sie mit Ihren eigenen sportlichen Aktivitäten in den letzten Monaten eigentlich unter den Beschränkungen leiden müssen?

Vom Segeln abgesehen mache ja alles außerhalb des Vereinssports. Ich walke, habe zu Hause ein Fahrrad und ein Rudergerät stehen und bemühe mich, drei- bis viermal in der Woche etwas zu tun.

Gesegelt wird ja vermutlich nicht nur auf der Sorpe. Wohin geht es bevorzugt?

Südfrankreich ist ein beliebtes Ziel, das hat in unserem Verein schon Tradition. Früher sind wir zum Frühjahrsklassiker dorthin gefahren. Später sind die Familien mitgekommen, und meine Kinder haben dort das Segeln gelernt. Wir sind 40 Jahre lang in den Osterferien dorthin gefahren, nur in den letzten beiden Jahren ging es nicht. Wir hoffen auf das nächste Frühjahr.

Sport für die ältere Generation ist mittlerweile ein wichtiges Thema. Tun die Vereine genug dafür?

Es wird immer mehr, und gerade die Breitensportvereine tun schon einiges. Wir beim KSB haben ja einige Programme im Angebot. Ich denke beispielsweise an ,Bewegt älter werden’. Aber die Generation 50 plus wird ja auch immer größer.

Muss man viel Überzeugungsarbeit in den Vereinen leisten?

Eigentlich nicht. Die Vereine wissen, dass sie ihre Mitglieder nur halten können, wenn sie auch in diesen Altersgruppen etwas anbieten.

Als Sie vor neun Jahren den Vorsitz im Kreissportbund übernommen haben, gab es diese Inhalte nicht. Wie erklären Sie sich den enormen Wandel dieser Organisation?

Das lag sicher auch an der veränderten Struktur des Landesportbundes. Nachdem erst alles zentralisiert wurde, hat man in den 2000er Jahren wieder dezentralisiert. Es gab Zuschüsse, und man konnte Stellen einrichten. Das fiel in meine Anfangszeit. Die erste Bewährungsprobe gab es, als wir beim Kreissportbund von einer halben Stelle auf zweieinhalb Stellen hochfahren konnten. Und das in einem Dreivierteljahr. Inhaltlich waren wir darauf gar nicht vorbereitet, dass da plötzlich ein hauptamtlicher Mitarbeiter saß.

Hatte man damals eine Vorstellung, in welche Richtung sich ein moderner Kreissportbund entwickeln müsste?

Wir haben da nicht großartig drüben nachgedacht. Es kamen immer neue Programme und neue Aufgaben, teils vom LSB oder von der Landesregierung, und wir mussten uns um die Umsetzung kümmern. Die Vereine haben aber drei, vier Jahre gebraucht, bis sie uns als sinnvollen Partner wahrgenommen haben. Heute ist das komplett anders, der Kontakt ist sehr intensiv.

Empfinden Sie diese Zeit, in der es darum geht, den Vereinen durch die Coronamonate zu helfen, als Herausforderung oder nur als große Belastung?

Wir müssen damit umgehen und gemeinsam Wege finden und dafür arbeiten, dass die Folgen der Pandemie für die Vereine möglichst gering bleiben. Aber einen Überblick haben wir vielleicht erst im nächsten Jahr. Die Vereine nehmen unsere Hilfe an, und ich bin froh, dass uns die Politik und die Verwaltungsspitze des Kreises gut unterstützt.

Corona bestimmt natürlich das Tagesgeschäft, aber welche Projekte wird sich der KSB vornehmen, wenn wieder Normalität herrscht?

Die Projekte, die derzeit schon laufen, bleiben natürlich. Ich erwarte eine neue Schwerpunktsetzung mit der Landtagswahl. Im Moment haben wir mit der Landesregierung die Zielvorgabe ,Sportland Nummer eins’, und die läuft mit der Wahl 2022 aus.

Sind mögliche Regierungswechsel eigentlich problematisch für den organisierten Sport oder herrscht Einmütigkeit unter den Parteien?

Alle demokratischen Parteien im Landtag engagieren sich für den Sport und laden uns zu Gesprächen ein. Die Politik hat während der Pandemie wahrgenommen, wie wichtig der Bevölkerung das sozialen Miteinander ist. Und das macht letztlich den Sport aus. Viele Menschen habe ja Öffnungen für den Sport gefordert, um genau diese Kontakte wieder zu erleben.

Hat man nicht zu lange gebraucht, bis Vereinssport wieder auf breiter Basis erlaubt wurde?

Manche Verordnung war im Detail widersprüchlich, aber der LSB hat sehr intensiv mit der Staatskanzlei zusammengearbeitet. Es ist schwer, allen gerecht zu werden. Der Sport hat auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Deshalb kann man nicht so etwas fordern, was wir gerade während der EM und Budapest oder in London erleben.

Sie sprechen den Profifußball an. Wie sehr nervt Sie dessen Sonderrolle?

Ich schüttele den Kopf über das Vorgehen der UEFA. Das kann man keinem Sportler vor Ort erklären, der nicht in die Halle darf. Die Stadien werden voll gepackt, wofür ich kein Verständnis habe. Man kann ja fast vom Wembleystadion Ischgl sprechen. Ich verstehe nicht, weshalb man jetzt nicht auf Zuschauereinnahmen verzichten kann.

Nach so viel Corona und den Begleiterscheinungen noch eine private Frage: Was steht bei Ihnen mit jetzt 70 auf dem persönlichen Wunschzettel?

Mobil und gesund bleiben, und ich will mit meiner Frau natürlich auch noch ein bisschen reisen. Obwohl ich durch meine Tätigkeit im Segeln viel herumgekommen bin. Ich glaube wir waren in 26 Ländern dieser Erde. Ich will jedenfalls noch lange aktiv sein, denn je länger man das schafft, desto länger bliebt man mobil. Ich kann mir nicht vorstellen, nur rumzusitzen und den Krokussen beim Wachsen zuzuschauen.

