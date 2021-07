Sommercup des TC Iserlohn vor Wiederauflage

Iserlohn. Der Sommercup beim TC Iserlohn soll auch im nächsten Jahr stattfinden und führt einen Altmeister auf Spuren der Kindheit

Der TC Iserlohn blickt zufrieden auf den ersten Iserlohner Sommercup, für den im kommenden Jahr eine Neuauflage geplant ist. TCI-Zweitligaspieler und Sommercup-Impulsgeber Robin Sanz sieht „viel Potenzial“ im Turnierformat, das für fünf Tage DTB-Ranglistenspieler aus dem gesamten Bundesgebiet auf die Anlage am Seilerblick gelockt hat. „Es sieht gut aus, dass wir auch im nächsten Jahr das Turnier wieder ausrichten“, meinte Sanz, der über seine Erfahrungen als Turnierspieler die Kooperation mit dem renommierten Turnieranbieter TSF Aggertal aus dem Rheinland angestoßen hat. Eine Vielzahl der 130 Spielerinnen und Spieler, die beim Sommercup starteten, haben bereits ihr Interesse an einer erneuten Teilnahme bekundet.

Auch der Turnierorganisator aus dem Rheinland sieht „positive Signale“ für die Fortsetzung der Zusammenarbeit: „Wir sind guter Dinge, dass der Iserlohner Sommercup auch im nächsten Jahr stattfinden wird. Wir visieren als Termin das Wochenende zum Beginn der Sommerferien an“, sagte Veit Heller von der Agentur TSF Aggertal und striche zudem die vorbildliche Platzpflege und die Attraktivität der Anlage heraus. Auch Erwin Wagner, Turnierreferent beim Westfälischen Tennisverband, zeigte sich vor Ort mit Anlage und Turniermodus einverstanden.

Aus heimischer Sicht hat es nach dem Ausscheiden von Lokalmatador Robin Sanz im Viertelfinale der Herren-Konkurrenz doch noch mit einem Sieg geklappt: In der Herren- 60-Klasse gewann der aus Iserlohn stammende Michael Rasche das Finale gegen den Hamburger Achim Wenzel mit 6:1, 6:3. „Das ist schon ein sehr besonderer Moment, ich habe hier nach fast 50 Jahren mal wieder Tennis gespielt“, sagte Rasche, dessen Elternhaus in Nähe des Vereinsgeländes steht und der als Jugendlicher das Spiel mit der Filzballkugel beim TC Iserlohn erlernte - ein sportlicher Ausflug zu den Spuren der Kindheit. Bereits als 14-Jähriger Anfang der 70er-Jahre wechselte er zum TC Hagen und schaffte dort in den 80er-Jahren den Sprung unter die Top 50 in der Deutschen Rangliste und spielte in der Mannschaft in der Bundesliga.

Bei der aktuellen Seniorenrangliste ist Rasche unter den Top 20 geführt und mit dem TC Rheinbach amtierender Deutscher Mannschaftsmeister. „Bei uns spielt auch der Schwede Anders Jarryd, den werdet ihr doch noch kennen“, sagte er nach seinem Erfolg beim Treffen der TCI-Generationen zu den beiden Zweitligaspielern Sanz und Maximilian Kamp, die sich auf den Zweitligastart am Sonntag in Oldenburg vorbereiten.

Beide lauschten aufmerksam, als Rasche, der auch in der DTB-Senioren-Nationalmannschaft spielt, von seinen drei (verlorenen) Matches gegen den jungen Boris Becker im Rahmen der Badischen Meisterschaften berichtete. „Becker war damals 14 Jahre alt und spielte schon außergewöhnlich. Drei Jahre später hat er dann ja auch Wimbledon gewonnen“, berichtete Rasche. Bei einer möglichen Sommercup-Auflage 2022 will er die Mission Titelverteidigung aufnehmen.

