So zitterte sich der SC Hennen ins Kreispokal-Viertelfinale

Letmathe In der dritten Runde des Kreispokals kam es an diesem Sonntag zum Iserlohner Lokalderby zwischen dem ASSV Letmathe und dem SC Hennen.

Am Ende setzte sich der Bezirksligist gegen den klassentieferen Kreisligisten durch. Doch bevor der SC Hennen ins Viertelfinale des Kreispokals einzog, musste das Team von Oliver Draxler gegen den ASSV Letmathe etliche heikle Situationen der aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber überstehen.

Fußball-Kreispokal, 3. Runde: ASSV Letmathe - SC Hennen 1:2 (0:2). „Am Ende mussten wir wirklich um den Sieg zittern“, gab Hennens Trainer Oliver Draxler nach dem Abpfiff unumwunden zu. „Aber für uns war es heute wichtig, endlich mal wieder einen Pflichtspielsieg zu feiern.“

Albert Weingardt mit der Chance zur ASSV-Führung

Beiden Mannschaften sah man über weite Phasen der Partie an, dass sie noch mitten in der Vorbereitung auf die Rückrunde stecken. Viele der Angriffe auf beiden Seiten wurden zu ungenau vorgetragen. Die erste gefährliche Chance bot sich in der 17. Minute den Hausherren, als Hennens guter Keeper Dennis Lindheim einen Weingardt-Kopfball aus kurzer Distanz noch um den Pfosten drehen konnte. Praktisch im Gegenzug dann beinahe die Führung der Zebras, als ein weiter Schlag aus der eigenen Hälfte durch Freund und Feind plötzlich beim durchgestarteten Rudzinski landete, der den Ball jedoch nicht richtig unter Kontrolle bekam, und so der Ball eine sichere Beute von ASSV-Keeper Laske wurde.

Nur drei Minuten später war es dann aber so weit. Nach einer Schink-Ecke lauerte Tim Böttcher am langen Eck und vollendete per Kopf zur 1:0-Führung für die Schwarz-Weißen. Letmathe zeigte sich jedoch unbeeindruckt von dem Rückstand und drängte vehement sofort auf den Ausgleich – nur um quasi mit dem Pausenpfiff den nächsten Nackenschlag hinnehmen zu müssen.

Kurioses Eigentor bringt ASSV auf die Verliererstraße

In einer eigentlich völlig harmlosen Situation hatte die ASSV-Innenverteidigung einen Hennener Angriffsversuch bereits abgefangen, als Julian Kötteritz ohne zu Schauen seinen Torhüter ins Aufbauspiel einbinden wollte. Dennis Laske hatte mit dem Rückspiel allerdings nicht gerechnet, und so kullerte das Leder zum Entsetzen des Letmather Anhangs ins eigene Netz – 0:2.

Unglücksrabe erzielt den Anschlusstreffer

Doch der Kreisligist gab sich noch keineswegs geschlagen. Ganz im Gegenteil. Im zweiten Durchgang entwickelte sich regelrechter Einbahnstraßen-Fußball in Richtung des Gästetores. Die beste Chance zum Anschluss hatte zunächst Nokolito, der aus zwölf Metern völlig frei am glänzend parierenden Lindheim scheiterte (61.). Besser machte es kurz darauf dann ausgerechnet Unglücksrabe Kötteritz, der einen Weingardt-Freistoß aus der Drehung fulminant in die Maschen jagte (63.).

Doch zu mehr sollte es für die bis zum Ende nicht aufsteckenden Letmather nicht mehr reichen, denn auch bei einem weiteren Weingardt-Freistoß war Lindheim erneut zur Stelle und verhinderte den sicherlich insgesamt verdienten Ausgleich (66.).

Letmathe: Laske, Bubic (63. Pantring), Santos de Carvalho (76. Özdemir), Weingardt, Raitzig, Kötteritz, Nkolito, Stausberg, Többicke, Jesi (46. Kießler), Bajrovic.

Hennen: Lindheim, Weinrich, Havryliuk, Böttcher, Bergmann (90. + 1 Mäffert), Schink (56. Becker), L. Nölle (83. Wallis), Wachholz (70. de Vries), H. Nölle, Belkahla (70. Bühren), Rudzinski.

Tore: 0:1 (20.) Böttcher, 0:2 (45.) Kötteritz (ET), 1:2 (63.) Kötteritz.

