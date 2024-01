So verlief die Meisterschaftsvorbereitung des LAZ Iserlohn

Iserlohn Bei Hallensportfesten in Dortmund und Paderborn überprüften die Leichtathletiktalente des LAZ Iserlohn ihre aktuelle Form.

Die Nachwuchstalente des LAZ nutzen die Hallensportfeste in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle und in Paderborn für einen aktuellen Formtest und als Aufbauwettkämpfe für die anstehenden Hallenmeisterschaften.

In Dortmund zeigte Mathilda Coester ihr Talent auf der 800 m-Distanz. Nach der ersten Runde auf der 200 m-Bahn dachten viele der Zuschauer, dass sie das Tempo nicht über die kompletten vier Runden halten würde. Genau das aber gelang der Neunjährigen, sodass sie ihren Lauf in 3:06,34 Min. im Feld der ein Jahr älteren Teilnehmerinnen gewann. Im Feld der Zehnjährigen kam sie auf einen sehr guten vierten Rang.

Viele Platzierungen auf dem Siegertreppchen und unter den Top Ten

Weitere Platzierungen auf dem Treppchen gelangen Lisanne Bihlmaier (W11) in 7,87 Sek. über 50 m und Yonas El Fakir (M13) in 2:42,11 Min. über 800 m jeweils mit zweiten Plätzen und Jelle Backhaus (M14) mit 4,75 m als Dritter im Weitsprung. In den Top Ten landeten Sina Hampel über 300 und 600 m, Sinja Schürmann über 300 m, Jelle Backhaus über 800 m und 60 m Hürden, Elias El Fakir über 800 m, FelixArndt im Weitsprung und Lisanne Bihlmaier im Weitsprung. Für Melina Mehl war es die erste Teilnahme an einem Wettbewerb. Sie blieb über 50 m knapp über der 10-Sekunden-Marke.

Malte Eller beim Westfalen-Therme-Meeting nicht zu schlagen

Malte Eller ging auf seiner Paradedisziplin 800 m beim Westfalen-Therme-Meeting in Paderborn an den Start. Die Zeit von 2:10,06 Min. entsprach sicherlich nicht seinen Ansprüchen, den Sieg im Feld der MJ U20 konnte er sich damit aber trotzdem ungefährdet erlaufen.

Beim Dortmunder Xmas-Cup war ein Quartett des LAZ am Start. Sina Hampel, Yonas El Fakir und Jelle Backhaus entschieden sich für die 3.000 m-Distanz, Malte Eller war für die 400 m gemeldet.

Die Ergebnisse konnten sich allesamt sehen lassen. Jelle Backhaus belegte über 3000 m in 11:38,05 Minuten Platz acht, dicht gefolgt von Yonas El Fakir (9.,11:47,91). Sina Hampel lief in 11:43,64 Min. auf Platz vier in der WJ U18. Malte Eller gelang ein guter dritter Platz in der MJ U20 mit einer soliden Zeit von 55,01 Sekunden.

