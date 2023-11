So verlief die Kata-WM für die Iserlohnerin Ulla Loosen

Iserlohn Mit ihrem Partner Wolfgang Dax-Romswinkel traf die Iserlohner Judoka Ulla Loosen bei der Kata-WM auf starke japanische Konkurrenz.

Dieses Jahr fanden die Kata-Weltmeisterschaften im Judo in Abu Dhabi statt - der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Ende der Pandemie spiegelte sich deutlich wider im sehr großen Teilnehmerfeld. Alles, was Rang und Namen hat, war am Start: Insgesamt 242 Sportler aus 42 Ländern kämpften über zwei Tage um die Medaillen. Aus Deutschland hatten sich elf Paare auf die Reise gemacht - verteilt über alle fünf Wettkampf-Kata sowie ein U23-Starterpaar. Im Ju-no-Kata waren es 24 Paare, aufgeteilt in zwei Zwölfer-Pools, aus dem man sich erst einmal qualifizieren musste, denn nur die ersten Drei hatten einen Finalplatz sicher und konnten um die Medaillen kämpfen.

Führung für deutsche Paarung im zweiten Pool

Das Los bescherte der Iserlohnerin Ulla Loosen mit ihrem Partner Wolfgang Dax-Romswinkel Startplatz acht im zweiten Pool, die japanischen Titelträger von 2021 waren in die andere Gruppe gelost worden. Ein wenig Erleichterung machte sich breit, gelten doch japanische Sportler meist von vornherein als „gesetzt“. Aber der Pool war noch mit reichlich junger, asiatischer Konkurrenz „gespickt“, sodass allemal ein perfekter Lauf gelingen musste. Fokussiert gingen die beiden auf die Matte und sie lieferten souverän ab: 419,5 Punkte bedeuteten zu diesem Zeitpunkt die Führung im Pool, und so sollte es auch bis zum Ende des Durchgangs bleiben. Mit ihrer Bewertung lag das deutsche Paar auch noch fünf Punkte über der japanischen Konkurrenz, obwohl ein Vergleich zweier unterschiedlicher Kampfgerichte immer auch mit Vorsicht zu genießen ist.

Als die sechs Finalisten feststanden, folgte die Auslosung der Startreihenfolge. Die japanische Paarung musste vorlegen, direkt dahinter das deutsche Paar Loosen/Dax-Romswinkel, also eine optimale Vergleichsmöglichkeit für Wertungsrichter und Zuschauer. Am Ende standen für Japan zehn Punkte mehr auf der Tafel. Ulla Loosen und ihr Partner gewannen damit Silber und „fuhren“ die zehnte WM-Medaille ihre Karriere in Folge ein.

