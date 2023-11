So verlief der Hallenstart für Iserlohns U12-Hockeytalente

Iserlohn Zum Start in die Hallensaison trat die U12 des TuS Iserlohn beim Turnier in Münster an und erwischte einen durchwachsenen Auftakt.

An Spieltag eins der neuen Hallensaison traten die U12-Hockeytalente des TuS Iserlohn zum Turnier in Münster an. Beim Auftakt gegen den Gastgeber THC Münster hatten die Iserlohner vor allem mit dem sehr rutschigen Hallenboden zu kämpfen, mit dem die Gastgeber deutlich besser klarkamen.

Doch es lag nicht nur am Hallenboden, dass der TuS, angetreten mit Neuzugang Henrik Schulte, nicht gut ins Turnier fanden. Schon im Aufbau schlichen sich Fehler ein, die Münster in der ersten Hälfte mit zwei Toren konsequent ausnutzte. Im Angriff machte sich auch die körperliche Unterlegenheit bemerkbar, da Iserlohn im Sturm mit zwei U10-Spielern antrat, die sich gegen ihre Gegenspieler aus Münster schwertaten. Auch nach dem Wechsel änderte sich am Spielverlauf wenig, Keeper Humpert hielt seine Farben im Spiel, vorne fehlte es an der Durchschlagskraft, und defensiv leisteten sich die Gäste den einen oder anderen Fußfehler, die zu Strafecken führten, von denen der THC zwei zum 4:0-Endstand verwertete.

Im zweiten Spiel gegen den Soester HC lief das Spiel wesentlich besser, der TuS spielte aus einer jetzt sicheren Abwehr nach vorne, allerdings mangelte es bei den Iserlohnern an der Chancenverwertung. Die wenigen Möglichkeiten des Soester HC parierte Keeper Niklas Humpert gewohnt sicher. Als sich beide Mannschaften schon auf ein Unentschieden einstellten, entschieden die Schiedsrichter kurz vor Ende auf kurze Ecke, die Lars Kruse mit einem herrlichen Schuss in den Winkel zum glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg verwandelte.

Im letzten Spiel gegen Eintracht Dortmund setzte es eine verdiente 0:2 Niederlage, da Dortmund in der Spielanlage reifer wirkte und der TuS nur nach zwei Strafecken zu Tormöglichkeiten kam, die der gegnerische Keeper jedoch vereitelte.

TuS: Humpert, M. Kruse, Pelzing, Knauer, Luck, L. Kruse, Unkhoff, Schulte.

