So verlief das Landesligaderby Menden gegen Dröschede

Menden. Nach dem 3:2-Hinspielsieg wollte Fußball-Landesligist Borussia Dröschede auch im Rückspiel gegen den favorisierten BSV Menden punkten.

Da war mehr drin für Borussia Dröschede. Auf dem Nebenplatz des Mendener Huckenohlstadions bot die Linke-Elf eine couragierte und vor allem kämpferisch überzeugende Leistung, vergaß am Ende aber, sich für den Aufwand zu belohnen.





Fußball-Landesliga: BSV Menden - Borussia Dröschede 1:0 (0:0). Dass hier ein Spitzenteam auf eine Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld traf, bemerkte man über die gesamte Spielzeit nicht. Zwar erspielten sich die Gastgeber schnell mehr Spielanteile, doch blieb im Angriff zunächst vieles Stückwerk. Dröschede setzte aus einer kompakten Abwehr dagegen vor allem auf Konter. Bis es zur ersten Chance kam, mussten sich die Zuschauer fast 20 Minuten gedulden. Und die gehörte dann den Gästen. David Fernandes zog bei einem direkten Freistoß aus 30 Metern fulminant ab und brachte BSV-Keeper Felix Hacker mit seinem „Flatterball“ mächtig in Schwierigkeiten (16.).

Fernandes hat gleich zweimal die Chance zur Borussen-Führung

Auch die nächste ernstzunehmende Tormöglichkeit konnten die Gäste für sich verbuchen, als Malte Heesmann erneut Fernandes bediente. Dessen schönem Seitfallzieher fehlte aber der letzte Druck, so dass der Schuss eine sichere Beute des Mendener Torwartes wurde. Die Mendener Fans mussten fast bis zum Halbzeitpfiff warten, um zum ersten Mal zum Jubel ansetzen zu können. Davids steckte mustergültig auf Jenke durch, der das Leder flach im langen Eck unterbrachte. Doch die Fahne des Linienrichters ließ den Torjubel schnell verstummen – Abseits. Eine Mendener Halbzeitführung wäre auch mehr als glücklich gewesen.

Traumtor aus 25 m zur 1:0-Führung des BSV Menden

In der zweiten Halbzeit gehörte den Gästen erneut die erste Chance, doch Urumis’ Schuss war zu schwach (53.). Der BSV wurde jetzt aber stärker und kurz darauf auch belohnt. Nach einer Ecke bekam Dröschede den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Andrii Mostovvyi zog aus 25 Metern einfach mal ab. Der Ball senkte sich mit viel Effet unhaltbar für Keeper Jagals genau in den linken oberen Winkel – ein Traumtor zur 1:0-Führung.

In der 79. Minute dann sogar die Chance auf das 2:0, doch Schäfers Kracher aus kurzer Distanz prallte von der Unterkante der Latte zurück ins Spielfeld. In der Schlussphase warf die Linke-Elf zwar nochmals alles nach vorne, doch eine zwingende Torchance kam nicht mehr dabei heraus, so dass am Ende der Favorit doch noch einen schwer erkämpften Dreier gegen eine unglückliche Borussia bejubelte.

Statistik und Trainerstimmen

Menden: Hacker; Jenke, Schäfer (86. Schmöle), T. Kießler, Davids (62. Beutler), Schmelzer, Mostovyi, J. Kießler (79. Eßmann), Hoffmann (57. Sentürk), Hauser (90+3. Huff), Hilberg.

Dröschede: Jagals; Kassim, Ünlü (82. Adbib), Antunes Gouveia Fernandes (90+3. Sarisoy), Mermer, Urumis, Friedberg (88. Özkan), Eick, Heesmann, Cankur (75. Markovic), Yildirim (69. Bojku).

Tor: 1:0 (63.) Mostovyi.

Kevin Hines (Trainer Menden): „In beiden Partien hat die glücklichere Mannschaft gewonnen. In der ersten Halbzeit war Dröschede stärker, in der zweiten Hälfte wurde es bei uns dann etwas besser. Aber auch solche Spiele muss man erst mal gewinnen.“

Ercan Linke (Trainer Dröschede): „Meiner Mannschaft kann ich heute überhaupt nichts vorwerfen. Sie hat bis zum Ende gefightet und hatte über die gesamte Partie gesehen auch die klareren Chancen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn Hemer Letmathe