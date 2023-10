Hatten in den Herbstferien gemeinsam wieder viel Spaß: die jungen Basketballtalente beim Herbstcamp 2023 der Iserlohn Kangaroos.

Basketball So verlief das Herbstcamp der Iserlohn Kangaroos

Iserlohn. Fester Bestandteil im Terminkalender der Basketballer der Iserlohn Kangaroos ist das DAK-Herbstcamp für junge Talente - so auch in diesem Jahr.

Zum Auftakt der Herbstferien trafen sich 38 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren zum Herbstcamp der Iserlohn Kangaroos in der Sporthalle am Reiterweg.

Die Leitung des Camps übernahm, wie auch im letzten Jahr, Kangaroos-Jugendkoordinator Jan-Eric Keysers. Zusammen mit Spielern der ProB, Profi-Headcoach Dennis Shirvan und Player-Develop-Manager Toni Prostan sowie Lennox Wadowski brachte das Team um Keysers die Basketball-Skills der Jugendspieler auf das nächste Level.

Kinder zeigen viel Kampf- und Teamgeist

„Das Camp lief wirklich sehr gut. Wir haben mit den Kindern viele Übungen und Spiele gemacht, bei denen sie sowohl gegeneinander als auch miteinander viel Kampf- und Teamgeist gezeigt haben. Das Training wurde zudem von den Profis mitgestaltet, worüber sich die Kinder sehr gefreut haben. Dazu gab es noch lustige Gespräche sowie Autogramme von den Profis für die Kinder”, so Keysers.

Als Gesundheitspartner der Waldstädter brachte die DAK den Camp-Teilnehmern in einem Vortrag alles zum Thema gesunde Ernährung bei. An einer mitgebrachten Carrera-Bahn und Fahrrädern konnten Schnelligkeit und Geschicklichkeit unter Beweis gestellt werden.

Die Tage starteten mit Gruppentrainings, bevor mittags in der großen Gruppe gegessen wurde. Nachmittags folgten kleine Turniere (Fünf gegen Fünf oder 3x3).

Zum Abschluss erhalten MVP’s und MIP’s Sonderpreise

Auch in diesem Jahr durften sich alle Teilnehmer zum Abschluss über verschiedene Gewinne und eine Urkunde freuen, die ihnen von einigen Profis überreicht wurde. Highlight bei der Verleihung ist die Benennung der MVP (wertvollste Spieler neben und auf dem Spielfeld) und der MIPs (am meisten verbesserte Spieler). „Die Entscheidung fiel uns nicht leicht“, berichtete Keysers. Am Ende nahmen Noah Ait Ouchni (MVP), Thorben Schurad (MVP), Dawid Majdanski (MIP) und Peter Heinrichs (MIP) unter viel Applaus die Sonderpreise entgegen.

