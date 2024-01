So soll den Iserlohn Kangaroos die Wende zum Guten gelingen

Iserlohn Nach dem verpatzten Rückrunden-Auftakt wollen die Iserlohn Kangaroos zurück in die Erfolgsspur, doch das wird schwierig.

Die ersten intensiven Gespräche und Diskussionen zwischen den Spielern der Iserlohn Kangaroos konnte man bereits kurz nach der Schlusssirene und der deutlichen 73:92-Niederlage in der Schwelm-Arena beobachten. Und diese Gespräche zur Fehleranalyse waren auch ein Schwerpunkt an den Tagen danach. „Die Jungs haben sich intern und auch mit uns Trainern zusammengesetzt, um diese Niederlage und die aktuelle Situation aufzuarbeiten“, berichtet Dennis Shirvan aus dem Nähkästchen. „Allen war klar, dass jeder sein Päckchen zu der Niederlage beigetragen hat, und dass von allen einfach mehr Leistung kommen muss, um in die Erfolgsspur zurückzukehren.“

„Ich jedenfalls vertraue ihnen weiter und alle haben beteuert, dass sie keinen Bock mehr auf weitere Niederlagen haben,“ berichtet Iserlohns Headcoach. Ein Schlüsselelement sei dabei, möglichst schnell das Selbstvertrauen zurückzugewinnen. „Deshalb muss es uns als Trainerteam gelingen, den Jungs die Angst zu nehmen, eine falsche Entscheidung zu treffen. Wenn sich ein freier Wurf bietet, muss der auch ohne Zögern genommen werden, egal, ob der Ball dann fällt oder nicht.“

Selbstvertrauen muss schnell zurückkehren

Die nächste Gelegenheit, dies zu beweisen, bietet sich den Kangaroos bereits an diesem Samstag beim ersten Heimspiel des Jahres in der Matthias-Grothe-Halle. Allerdings treffen die Iserlohner dabei ausgerechnet auf einen Gegner, der im Gegensatz zu den Kangaroos im Moment vor Selbstbewusstsein nur so strotzt. Mit acht Siegen aus den bisherigen vierzehn Partien steht der SC Rist Wedel aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz und darf damit getrost als eines der Überraschungsteams der Saison bezeichnet werden. Gegen die jetzige Top Vier der Tabelle, Köln, Leverkusen, Schwelm und Berlin, konnten die Rister gleich alle Duelle für sich entscheiden. Zudem setzten die Norddeutschen am vergangenen Spieltag mit dem 40-Punkte-Sieg über Sandersdorf ein weiteres dickes Ausrufezeichen im Kampf um die Play-offs.

„Bei Rist Wedel spielen aktuell viele junge Talente, die unbekümmert und befreit aufspielen, um sich für den nächsten Karriereschritt zu präsentieren und die einen unbändigen Siegeswillen zeigen“, hat Dennis Shirvan bei diversen Videoaufzeichnungen beobachtet. „Das macht es für mich einfach, meinen Spielern zu zeigen, wie wichtig Selbstvertrauen ist, um in die Erfolgsspur zurückzukehren.“ Gegen die Norddeutschen wolle man zudem die nach Shirvans Ansicht immer noch bessere individuelle Qualität der Kangaroos und die größere Erfahrung in die Waagschale werfen.

Kangaroos-Kader wieder vollständig

Personell sieht es bei den Kangaroos vor der richtungsweisenden Partie endlich mal wieder gut aus. „Der Kader ist voll und gesund“ freut sich Dennis Shirvan über das Ende der Verletzungsmisere.

Iserlohn Kangaroos - SC Rist Wedel, Samstag, 19.30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle

Kader: Henson, Ziring, Kordel, Mpacko, Ladine, Konradt, Marei, Groh, Almstedt, Pavljak, Dahmen, Uzoma, Treichel.

Letzte Spiele: Iserlohn: 73:92 Schwelm (A), 80:89 Schwelm (H) - Rist Wedel: 109:62 BSW Sixers (H), 77:80 Ibbenbüren (A); Hinspiel: 64:86; Saison 2022/23: 89:81 (A), 90:64 (H)

