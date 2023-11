Hockey So lief das Wochenende für die MU14 des TuS Iserlohn

Iserlohn Die Iserlohner Hockeytalente trafen auf drei starke Gegner. Die Bilanz gegen Werne, Dortmund und Herne fiel am Ende durchwachsen aus.

Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage – so lautet die Bilanz der MU14-Hockeymannschaft des TuS Iserlohn nach dem ersten Spieltag. In Herne trafen die Iserlohner auf den TV Werne, Eintracht Dortmund und den Gastgeber HC Herne.

Im ersten Spiel ging es gegen den TV Werne. Beide Teams fanden nur schleppend ins Spiel. Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Umso überraschender fiel die Führung des TV Werne kurz vor der Pause. Nach dem Wechsel schalteten die Iserlohner einen Gang hoch und kamen nach Pass von Hildebrand durch Rudi zum Ausgleich. Der TuS vergab im Anschluss mehrere Strafecken, steckte aber nicht auf und erneut traf Erik Rudi nach Vorarbeit von Franek zum verdienten 2:1-Sieg.

Im zweiten Spiel trafen die 46er auf die Dortmunder Eintracht. In einer Partie mit vielen, zum Teil auch harten Zweikämpfen gelang Rudi, wiederum nach Vorarbeit von Hildebrand, der Führungstreffer. Dortmund erhöhte nun den Druck, und Keeper Rapp vereitelte mehrere Großchancen, beim Ausgleichstreffer war er indes machtlos. Im zweiten Abschnitt hatte der TuS mehr vom Spiel, vergab allerdings vier Strafecken, und so endete die Partie verdientermaßen 1:1-Unentschieden.

TuS musste sich HC Herne geschlagen geben

Zum Abschluss verloren die Iserlohner dann unglücklich mit 2:3 gegen den HC Herne. Auch hier zeichnete sich Erik Rudi für den ersten Treffer verantwortlich, doch ein Herner Konter führte zum Ausgleich und kurz vor der Pause gelang den Gastgebern sogar das 2:1. Iserlohn zeigte sich davon aber unbeeindruckt und drängte in der zweiten Hälfte auf den Ausgleich, der Tim Sauer mit einem schönen Heber über den gegnerischen Keeper gelang. Unglücklich dann der Siegtreffer des HCH: Ein Schuss außerhalb des Schusskreises landete nicht im Aus, sondern am Pfosten, und ein Herner Stürmer brauchte den Ball nur über die Torlinie zu schieben. Der verdiente Ausgleich sollte dem TuS in der Folge nicht mehr gelingen.

TuS: Rapp, Sauer, Mundt, Kruse, Humpert, Rudi, Hildebrand, Franek

