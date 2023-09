So lange muss die SG Hemer auf ein Heimspiel warten

Hemer. Fußball-Bezirksligist SG Hemer kann am Sonntag nicht wie geplant den SV Affeln zur Meisterschaftspartie in der Overhoff-Arena empfangen.

Eine defekte Drainage ist die Ursache für die Absackung auf dem Spielfeld in der Overhoff-Arena. Das haben die kurzfristig eingeleiteten Untersuchungen ergeben. Sicherheitshalber wurde in diesem Zuge auch ein tieferliegender Regenwasserkanal per Video-Befahrung überprüft, um größere Schäden auszuschließen.

Für die Ursachenforschung musste das Spielfeld auf einer Fläche von etwa zwei Quadratmeter geöffnetwerden und wird nun nach Instandsetzung der defekten Drainage verfüllt. Im Anschluss wird der Kunstrasen im Baustellenbereich durch die Herstellungsfirma Polytan wiederhergestellt. Als Ausführungstermin hat das Fachunternehmen die zweite Herbstferienwoche vom 9. bis 13. Oktober in Aussicht gestellt.

Die Teilsperrung des Platzes habe laut einer Mitteilung der Stadt Hemer somit weiterhin Bestand: Der Trainingsbetrieb und beispielsweise Jugend-Fußballspiele, die nicht das komplette Spielfeld beanspruchen, können angepfiffen werden.

Heimrechtstausch abgelehnt

Die SG Hemer wollte in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag eigentlich im dritten Anlauf den zweiten Heimsieg in der Overhoff-Arena verbuchen. Doch daraus wird so erst einmal nichts. „Einem Heimrechttausch hat der SV Affeln nicht zugestimmt“, erklärte SG-Vorsitzender Stefan Odenhausen. Staffelleiter Michael Ternes (Arnsberg) konnte bislang noch keinen Nachholtermin nennen.

