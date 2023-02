So erfolgreich lief Saisonauftakt für Iserlohner Kickboxer

Duisburg. Das Turnierteam der Iserlohner Kampfschule Kimpfel hat direkt zu Auftakt der Wettbewerbssaison abgeräumt. In welchen Disziplinen es Medaillen gab.

Am vergangenen Wochenende war es endlich wieder soweit. Die Wettbewerbssaison bei der World Kickboxing Assoziation (WKU) startete mit dem Samonte Cup. Mit dabei war wieder das Turnierteam der Sportschule Kimpfel, die mit sechsmal Gold, einmal Silber und einmal Bronze ein Ausrufezeichen setzten und sich damit zugleich die ersten Punkte für die WKU Weltmeisterschaft in Calgary (Kanada) 2023 sicherten.

Als erste Starterin für die Sportschule Kimpfel ging die 18-jährige Teamchefin Michelle Wrobel in den Disziplinen Musikformen mit und ohne Waffe an den Start. Beide Kategorien gewann sie und setzte sich dabei souverän gegen die Konkurrenz durch.

Kampf gegen imaginäre Gegner

In der Klasse Koreanstyle präsentieren die Teilnehmer traditionelle Formen aus dem Taekwondo, Tang-Soo-Do oder anderen koreanischen Kampfkünsten. Wie bei den Kata-Formen im Karate stellen sich die sogenannten Formenläufer dabei imaginäre Gegner vor, gegen die sie kämpfen. In dieser Kategorie sicherten sich die Kimpfel-Schüler gleich drei goldene Medaillen: Die 18-jährige Michelle Strom belegte in der Altersgruppe der Frauen, Ali Hassan, ebenfalls 18 Jahre alt, bei den Männern und die 15-jährige Monika Maul bei den weiblichen Teens jeweils den ersten Platz. Monika Maul setzte sich dabei unter anderem gegen ihre Teamkameradin Lena Strauß durch, die hinter ihr den zweiten Platz belegte.

Die letzte Goldmedaille für das Iserlohner Team holte sich Michelle Strom in der Kampfdisziplin Kick Light Adults – und das trotz eines blauen Auges, das sie sich zuvor im Leichtkontakt-Kampf der Frauen im Kampf um den Final-Einzug zugezogen hatte. Dort unterlag sie dann knapp ihrer Gegnerin, sicherte sich aber noch die Bronzemedaille. Als einziger Vertreter in der Kinderklasse holte sich Damian Wiedemann die Silbermedaille in der Kategorie Koreanstyle Kids. Nach einer zwar guten Performance musste er dennoch anerkennen, dass einer seiner Kontrahenten einen noch saubereren Stil als er präsentierte. Da Damian jedoch eine für ihn recht neue Form lief, ist sich Teamchefin Michelle Wrobel sicher, dass Damian sich in den kommenden Turnieren gegen seinen neuen Rivalen durchsetzen kann.

Deutsche Meisterschaft als Ziel

Bereits am 4. März erwartet die Kimpfel-Schüler die baden-württembergische Meisterschaft in Heilbronn. Dann möchte Monika Maul auch mit ihren beiden neuen Musikformen starten, an denen sie aktuell noch letzte choreographische Änderungen vornimmt.

Im letzten Jahr gewann Monika in dieser Kategorie die deutsche Meisterschaft, so dass die Erwartungshaltung ihrer Trainerinnen Michelle Wrobel und Antonia Bonelli entsprechend groß ist.

