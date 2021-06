Skandal durch WhatsApp-Beitrag

Deilinghofen. SVD/S-Geschäftsführer wird mit sofortiger Wirkung seines Amtes enthoben.

Große Aufregung und blankes Entsetzen bei den Fußballern des SV Deilinghofen/Sundwig. Mit einem Beitrag in einer WhatsApp-Gruppe des Vereins, die mit „Euer Geschäftsführer“ übertitelt ist, äußerte sich der kaufmännische Geschäftsführer des SVD/S, Philipp Borchmann, im Nachgang des Eröffnungsspiels der Fußball-Europameisterschaft zwischen Italien und der Türkei am Freitagabend in Rom, das mit einem 3:0-Sieg der Gastgeber endete, wie folgt: „Danke an die Italiener, dass uns das Hupkonzert der Sch... Türken erspart bleibt.“ Der Fäkalbegriff ist im Original ausgeschrieben.

Entsprechende Reaktionen von allen Seiten aus dem Verein, insbesondere auch von Mitgliedern mit Migrationshintergrund, aber auch von anderen Vereinen des Fußballkreises, wie dem VTS Iserlohn, ließen nicht lange auf sich warten. In den sozialen Medien lief die Angelegenheit sofort auf Hochtouren.

Detlef Beck, Jugendleiter beim SVD/S sagte: „Wir holen Kinder aus dem Auffanglager, damit sie hier trainieren können. Wir haben im vergangenen Jahr in der C-Jugend eine Spielgemeinschaft mit Vatanspor gehabt und viele ausländische Kinder in allen unseren Mannschaften. Wie sollen wird den Vorfall den Eltern erklären? Gibt es keine Konsequenzen, werden wir vom Jugendvorstand tätig werden. Wir fordern den Ausschluss. Sonst sind wir nicht mehr dazu bereit, weiter zu machen, denn das macht unsere Arbeit kaputt.“

Vater eines Jugendspielerserstattet Anzeige

Ali Aydin, Koordinator für den Spielbetrieb gibt zu bedenken: „Ich werde auch dafür angeguckt, indem ich gefragt werde, was für einem Verein ich angehöre.“ Ömer Kochan, der Vater eines Jugendspielers, geht noch weiter: „Der Vorfall ist für uns inakzeptabel. Wir haben den Hemeraner Bürgermeister Christian Schweitzer und den Fußballkreis informiert. Außerdem werden wir Anzeige wegen Volksverhetzung stellen und eine Sammelklage mit Unterschriften bei einem Rechtsanwalt einreichen.“

Der Vorstand des SV Deilinghofen/Sundwig zeigte sich entsprechend geschockt. Bereits am Samstag wurde eiligst eine außerordentliche Vorstandssitzung einberufen, zu der auch der augenblicklich im Urlaub befindliche Vorsitzende Dirk Siebel zugeschaltet wurde. „Es war auch für mich hier weit weg von Deilinghofen eine unruhige Nacht. Wir haben in unserem Verein viele ausländische Spieler und Trainer, sind ein weltoffener Verein. Wir tolerieren das nicht, deshalb haben wir schnell gehandelt.“

In einem vom Verein veröffentlichten Statement heißt es: „Der Vorstand des SV Deilinghofen/Sundwig bedauert zutiefst die Äußerungen seines Geschäftsführers, die sich in den sozialen Netzwerken seit Freitagabend verbreitet haben. Der Verein distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Philipp Borchmann. Eine offene und multikulturelle Gesellschaft ist für uns eine Selbstverständlichkeit, die sich auch so in der Mitgliederschaft widerspiegelt.“

Über Vereinsausschlusswird noch entschieden

Im Statement ist auch folgender Satz von Philipp Borchmann enthalten: „Ich entschuldige mich für diese unbedachte Äußerung in aller Form und bedauere diese.“ Auf Nachfrage unserer Zeitung ergänzte er noch, dass die Äußerung „leichtsinnig“ gewesen sei. Der SVD/S-Vorsitzende bezeichnete die Amtsenthebung des Geschäftsführers als ersten Schritt. „Was danach kommt, werden wir entscheiden, wenn ich aus dem Urlaub zurückgekehrt bin“, so Siebel. Ob nun wieder Ruhe im Verein einkehrt, bleibt abzuwarten.

