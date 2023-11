Siegchancen für alle vier heimischen Fußball-Teams

Nach dem Sieg gegen den FC Lennestadt will der FC Iserlohn den Erfolg durch drei Punkte beim BSV Schüren vergolden.

Iserlohn Duelle auf Augenhöhe erwarten am Wochenende der FC Iserlohn, Borussia Dröschede, der SC Hennen und die SG Hemer.

Vor durchaus lösbaren Aufgaben stehen am Wochenende die überkreislich spielenden, heimischen Fußballteams. Von der Westfalenliga bis zur Bezirksliga bekommen es der FC Iserlohn, Borussia Dröschede, der SC Hennen und die SG Hemer mit Mannschaften aus dem unteren Tabellenmittelfeld zu tun.

Westfalenliga

Nach dem hart erarbeiteten Heimsieg gegen Tabellenschlusslicht FC Lennestadt hat der FC Iserlohn wieder neues Selbstbewusstsein getankt. „Die Niederlagen lagen uns schon im Magen. Deshalb hat man die Erleichterung letzten Sonntag deutlich bei den Spielern gespürt“, meint FCI-Coach Max Borchmann. Jetzt geht es für sein Team darum, an diesem Sonntag den Erfolg mit drei Punkten zu vergolden.

Zum Gegner BSV Schüren bestehen einige Parallelen. „Die spielen immer eine Woche vor uns gegen unseren kommenden Gegner. Auch der Saisonverlauf ist identisch. Beide hatten einen guten Start und einen furchtbaren Oktober. Deshalb stehen beide jetzt auch dort in der Tabelle“, sagt Borchmann. Durch den Trainerwechsel habe sich bei Schüren im Vergleich zur letzten Saison einiges verändert. „Die laufen hoch an und nehmen bewusst ein großes Risiko in Kauf.“ Nicht nur deshalb ist der BSV ein unangenehmer Gegner. „Es gibt kaum Anspielmöglichkeiten. Deshalb benötigen wir eine gewisse Klarheit im Spiel. Auch lange Bälle und der geduldige Aufbau über den Torhüter sind am Sonntag erlaubt,“ macht Iserlohns Trainer seine Marschroute deutlich.

Landesliga

Auch Borussia Dröschede feierte am vergangenen Spieltag einen knappen 1:0-Heimerfolg gegen den TuS Sundern. An diesem Sonntag müssen die Dröscheder jedoch wieder auswärts ran, wo sie zuletzt häufig ohne Punkte die Heimreise antreten mussten. „Genau das ist unser Problem. Wir müssen auswärts die Standardsituationen besser verteidigen. Da bekommen wir zu viele Gegentore. Außerdem ist unsere Chancenverwertung in der Fremde schlecht“, nennt Trainer Ercan Linke die Hauptgründe für die Auswärts-Flaute.

Gegner Attendorn befindet sich momentan auf Augenhöhe mit den Borussen. Die Tabellennachbarn haben beide 18 Punkte und ein Torverhältnis von +1. „Das ist ein erfahrenes Team mit einigen ehemaligen Oberligaspielern im Kader. Vor der Saison hatte ich Attendorn eigentlich höher eingeschätzt“, meint Linke, der sich gegen das schnelle Umschaltspiel des SV bereits etwas überlegt hat. „Nach Ballverlusten müssen wir sehr schnell ins Gegenpressing kommen, eine hohe Zweikampfquote an den Tag legen und häufig das Spiel verlagern, um den Gegner zu beschäftigen.“

Bezirksliga

Nach diversen Auswärtsspielen kann die SG Hemer vor eigenem Publikum wieder Boden im Kampf um den Klassenerhalt wettmachen. Der VfL Bad Berleburg, dem über 100 Kilometer Anreise in den Knochen stecken, unterlag vor einer Woche mit 2:6 gegen den BC Eslohe. Das letzte Auswärtsspiel beim Zweiten SuS Langscheid/Enkhausen ging dagegen nur mit 3:4 verloren. Die Gäste aus der „Hauptstadt“ des Wittgensteiner Landes, die kurzfristig zwei Neuzugänge verpflichtet haben, bringen mit Daniel Gora einen erfolgreichen Schützen mit (vierter Platz der aktuellen Torschützenliste mit neun Toren). Die Hemeraner verpassten zuletzt bei SG Serkenrode/Fretter einen Bonuspunkt. „Da haben wir einmal nicht aufgepasst. Das darf uns gegen Berleburg nicht passieren. Eine weitere Niederlage können wir uns in dieser prekären Lage nicht leisten“, stellt Martin Kreugel klar.

Der SC Hennen kann endlich wieder zu Hause aufspielen. Im dritten Heimspiel geht es gegen BW Haspe. Die Gäste, die vom Ex-Letmather Coach Ibrahim Büyükdeveci betreut werden, bezwangen den VfL Schwerte auf Asche mit 4:0. Auswärts haben die Hasper, die ein hohes Durchschnittsalter aufweisen, schon zwei Dreier verbucht (2:1 bei SC Obersprockhövel II und 4:3 bei SpVg Hagen 11 II). Sie lieferten wie der SC Hennen bei Hellas/Makedonikos Hagen (3:3) ein spektakuläres Spiel ab. „Wir haben schon sechsmal auf dem neuen Kunstrasen trainiert. Das macht Spaß, da haben wir eine ganz schnelle Spielfläche. Nach dem letzten Unentschieden kommen wir mit neuem Schwung auf den Platz“, freut sich der Coach der Zebras, Oliver Draxler. „Gegen die routinierten Hasper müssen wir Tempo ins Spiel bringen, dann müsste es doch mit dem zweiten Heimsieg klappen.“

Vor dem Anpfiff Westfalenliga

BSV Schüren - FC Iserlohn

So., 15 Uhr, Sportplatz Schüren

Personelles: Im Vergleich zum letzten Sonntag fehlt nur Calik (krank) zusätzlich.

Statistisches: Beiden Teams gelangen bislang fünf Siege. Der FCI kassierte eine Niederlage weniger und erkämpfte sich dafür ein Unentschieden mehr. Deshalb beträgt der Abstand aktuell zwei Punkte.



Landesliga

Attendorn - Bor. Dröschede

So., 15 Uhr, Bezirkssportanlage

Personelles: Neben den Langzeitverletzten Wodniok und Martinek fällt auch Atuk noch die kommenden drei Wochen aus. Der Einsatz von Mermer ist fraglich.

Statistisches: Sechs Siege stehen bei der Borussia sieben Niederlagen gegenüber. Der SV hat bislang fünf Partien gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und fünf Spiele verloren.



Bezirksliga

SG Hemer – Bad Berleburg

So., 14.45 Uhr, Overhoff-Arena

Personelles: Die für ein Spiel gesperrten Roszak (Matchstrafe) und Beringhoff (5. gelbe Karte) sind wieder dabei. K. Meier war erkrankt, hinter seinem Einsatz steht noch ein Fragezeichen.

SC Hennen – SG BW Haspe

So., 14.30 Uhr, Naturstadion

Personelles: Becker ist nach zweiwöchiger Rotsperre wieder dabei. Ob Torjäger Bergmann mitwirken kann, ist noch fraglich (Beruf). Ansonsten steht aufgrund langfristiger Verletzungen weiterhin nur ein überschaubarer Kader zur Verfügung.

