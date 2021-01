Sieben Sekunden fehlen den Roosters zur Tabellenführung

In der Vorbereitung haben die Roosters schon zweimal gegen die Haie gespielt. In Köln ging es nun erfolgreich um Punkte.

Köln Beim 4:3 nach Penaltyschießen in Köln liegt Iserlohn gut eine Minute vor Schluss noch mit 3:1 vorn und muss doch in die Overtime.

Zwei Punkte in Köln sollten eigentlich rundherum Zufriedenheit im Roosters-Lager auslösen, aber wenn man 67 Sekunden vor dem Ende noch mit 3:1 führt und dennoch in die Overtime muss, dann hat man wohl einen Dreier verschenkt. Und mit ihm die Tabellenführung. Dennoch: Zwölf Punkte nach dem ersten Viertel der Nord-Hauptrunde sind gewiss mehr, als man den Roosters vor dem Start zugetraut hätte.

Kölner Haie – Iserlohn Roosters 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0) n. P. Den Iserlohnern, wieder mit Sutter, aber ohne den verletzten Baxmann, stand erstmals ein Kontrahent mit gleichen Startvoraussetzungen gegenüber. Auch die Haie gehörten zu den Spätstartern, sie kamen aber wie die Sauerländer mit dem vermeintlichen Handikap gut klar und haben ordentlich gepunktet. Zum bisherigen, durchaus torreichen Saisonverlauf beider Seiten passte allerdings nicht das torlose erste Drittel. Doch Köln hatte zuletzt in Berlin fünf Treffer kassiert, die Roosters deren sechs gegen die DEG, so dass eine stabile Defensivarbeit hüben wie drüben oberstes Gebot war. Aber auch die Angreifer setzen Akzente, wobei die Gäste aktiver waren. Sie besaßen die besseren Chancen, gleich zu Beginn durch Bailey und Sutter, und dann mit der besten durch Jake Weidner nach zehn Minuten. In Unterzahl angelte er sich die Scheibe, lief allein auf Weitzmann zu, scheiterte aber am Haie-Keeper. Nach 20 Minuten stand noch die Null, was sich allerdings nach Wiederbeginn schnell ändern sollte.

Ganze 13 Sekunden waren gespielt, als Joe Whitney mit freundlicher Unterstützung eines gegnerischen Schlittschuhs den Puck im Kölner Tor unterbrachte. Schon drei Minuten später klingelte es auf

der Gegenseite, und es war auch kein Tor mit Ansage. Denn nach Sheppards Schuss rutschte Andreas Jenike der Puck durch die Schoner. Für den spektakulären Konter sorgte postwendend Taro Jetzsch. Vor dem eigenen Tor angelte er sich die Scheibe und starteten einen tollen Sololauf, den er ganz cool abschloss. Kann man sein erstes DEL-Tor schöner erzielen?

Und die Roosters hätten schnell nachlegen können, denn für 1:38 Minuten spielten sie in doppelter Überzahl. Aber sie suchten zu früh den Abschluss, anstatt die Kölner Verteidigung auszuspielen. Wie es gehen kann, haben Grenier & Co. ja schon etliche Male bewiesen, doch das Powerplay (zwei weitere Gelegenheit folgten noch in diesem Abschnitt) brachte an diesem Abend nichts ein. Die Haie wurden bei nummerischem Gleichstand aktiver, aber die Iserlohner verteidigten gut, und sie konnten sich auf den stark haltenden Jenike verlassen.

Es blieb also spannend im Schlussabschnitt, in dem die Hausherren mit Nachdruck am Ausgleich arbeiteten. Aber die Sauerländer arbeiteten zuverlässig in der Defensive, und sie schlugen eiskalt zurück. Brent Aubin hatte freie Bahn, und nach gut 50 Minuten hieß es 3:1. Dass das am Ende nicht langte, lag an unnötigen Strafen und damit kräftezehrendem Unterzahlspiel, sowie an Julian Lautenschlagers Pech beim Penalty. Er war frei vor dem Tor regelwidrig gestoppt worden (53.). Die Roosters hätten also nachlegen und alles klar machen können, statt dessen wendete sich das Blatt. Die Haie hatten längst Weitzmann vom Eis genommen und machten Druck. Und als Moritz Müller 67 Sekunden vor dem Ende verkürzte, wurde es richtig spannend. Den letzten Kölner Angriff schien Jenike mit einer tollen Parade gegen F. Tiffels gestoppt zu haben. Doch für den Abpraller fühlte sich kein Iserlohner zuständig, Marcel Müller bedankte sich sieben Sekunden vor dem Ende. Wie ihnen das noch passieren konnte, wussten die Iserlohner wohl selbst nicht.

In der Overtime sorgte Johnstons Solo für Aufsehen, doch die Entscheidung wurde dem Penaltyschießen übertragen. Und es wurde ein spektakuläres Finale. Erst musste nach Sheppards Treffer der Videobeweis bemüht werden, weil der Kölner bei seiner Aktion Keeper Jenike schon ein wenig behindert hatte. Aber der Treffer zählte, und bei den beiden folgenden gab es keinen Zweifel. Erst traf Alexandre Grenier kunstvoll zum Gleichstand, dann Taro Jetzsch ganz abgezockt. Es war der Siegtreffer und sicher mehr als nur ein Trostpflaster für die Roosters.

Köln: Weitzmann – D. Tiffels, Moritz Müller; Sennhenn, Zerressen; Edwards, Ugbekile - Akeson, Matsumoto, Barinka; Marcel Müller, Sheppard, F. Tiffels; Oblinger, Sill, Dumont; Köhler, Zalewski, Gagné.

Roosters: Jenike – Ankert, Raymond; Buschmann, Johnston; Riefers, Orendorz; Elten – Bailey, Grenier, Whitney; Aubin, Sutter, Jentzsch; Friedrich, Raedeke, Fleischer; Lautenschlager, Weidner, Proske.

Tore: 0:1 (20:13) Whitney (Bailey, Raymond), 1:1 (23:23) Sheppard (F. Tiffels), 1:2 (24:09) Jentzsch, 1:3 (50:08) Aubin, 2:3 (58:53) Moritz Müller (Barinka, Dumont), 3:3 (59:53) Marcel Müller (F. Tiffels, Matsumoto).

Penaltyschießen: Barinka scheitert an Jenike Whitney scheitert an Weitzmann, Marcel Müller an TW, Friedrich an TW, Sheppard 1:0, Grenier 1:1, Jentzsch 1:2, F. Tiffels an TW.

Schiedsrichter: Iwert, Steingross. – Strafminuten: 14 - 10