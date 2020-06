Sichtung beim FC Iserlohn

Iserlohn. Der FC Iserlohn bietet im Juni im Willi-Vieler-Stadion zahlreiche Sichtungstermine für die Fußball-Nachwuchsmannschaften an.

Die U19 (Landesliga, Jahrgang 2002/03) sichtet dienstags um 18.45 Uhr und freitags um 18.15 Uhr. Ansprechpartner ist Trainer Peter Habermann. Dienstags um 18.15 Uhr und donnerstags um 18.45 Uhr nimmt die U17 (Westfalenliga, 2004/05) unter Regie von Trainer Paul Freier Kandidaten unter die Lupe. Sascha Clever ist Ansprechpartner für die U16 (2005), die in der Bezirksliga spielt und montags (18.15 Uhr) sowie donnerstags (18.15 Uhr) und zudem am 6. Juni (13.30 Uhr) trainiert.

Die in der Westfalenliga spielende U15 (2006/07), die von Dominik Starke trainiert wird, trifft sich mittwochs (18.15 Uhr) und donnerstags (17 Uhr). Wiederum Sascha Clever ist für die U14 in der Bezirksliga (2007) verantwortlich, die dienstags (17 Uhr) und freitags (17.45 Uhr) sichtet. Joshua Weische ist der Trainer der U13 (ebenfalls Bezirksliga, 2008/09), die sich dienstags (16.30 Uhr) und freitags (16.30 Uhr) trifft. Das U12-Team, das auch in der Bezirksliga spielt und von Rüdiger Beste betreut wird (2009), trainiert mittwochs (16.30 Uhr) und freitags (16 Uhr).

Die Kontaktdaten der einzelnen Trainer sind der Homepage www.fc-iserlohn.com/sichtung zu entnehmen. Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen ist eine vorherige Anmeldung beim jeweiligen Trainer unerlässlich.