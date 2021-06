Sena Acolatse verstärkt die Iserlohn Roosters

Iserlohn. Der 30-jährige Verteidiger kommt von den Straubing Tigers.

Die Iserlohn Roosters sind bei der Komplettierung ihres Kaders für die kommende Saison einen Schritt weitergekommen. Verteidiger Sena Acolatse unterzeichnete einen Vertrag bei den Sauerländern und verstärkt die Defensive des Clubs. Der 30-Jährige wechselt von den Straubing Tigers aus Niederbayern ins Sauerland. In Kalifornien geboren, entschied sich Acolatse für eine Ausbildung in der kanadischen Juniorenliga WHL. Insgesamt 361 Partien bestritt der gebürtige US-Amerikaner für Seattle, Saskatoon und die Prince George Cougars. Obwohl Acolatse nie gedraftet wurde, unterzeichnete er gleich im Anschluss einen Profivertrag bei der Organisation der San Jose Sharks, wurde allerdings ausschließlich in der Ausbildungsliga AHL zum Einsatz gebracht. Das galt auch für weitere Engagements bei weiteren NHL-Teams. In über 350 Partien erzielte der Roosters-Neuzugang 38 Treffer und bereitete 84 weitere Treffer vor.

Nach der Saison 2017/18, die er bei den Providence Bruins verbrachte, entschied sich Acolatse für einen Wechsel nach Europa und zu den Straubing Tigers. Am Pulverturm musste er sich allerdings zunächst in seiner neuen Rolle zurechtfinden. Er sammelte zu viele Strafminuten, spielte teils überhart, ließ aber schon erkennen, dass er durchaus über spielerische Qualitäten verfügt, die allerdings in seiner bisherigen Karriere zu wenig in den Mittelpunkt gerückt wurden. Das sollte sich in den vergangenen beiden Jahren ändern. Die Saison 2019/20 wurde zur punktbesten Spielzeit seiner Profikarriere mit zehn Toren und 20 Beihilfen.

„Mich erinnert die Entwicklung Senas ein wenig an die Anfangszeit von Colton Teubert. Auch der musste erst lernen, dass in Deutschland eine gesunde Portion Härte nicht schaden kann, aber es insbesondere auf die spielerischen Qualitäten ankommt. Diesen Prozess sieht man auch jetzt. Sena kann Eishockeyspielen und das soll er auch am Seilersee tun“, unterstreicht Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Iserlohn Roosters. Auch charakterlich passe Acolatse vollkommen in die Mannschaft der Sauerländer. „Wir bekommen einen absoluten Teamspieler!“ Auch Acolatse freut sich auf den Start am Seilersee: „Ich weiß, was es bedeutet vor enthusiastischen Fans spielen zu dürfen. Mit ihnen im Rücken freue ich mich darauf, das Team am Seilersee so gut wie möglich unterstützen zu können, damit wir am Seilersee unsere Ziele erreichen.“

