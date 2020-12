Selbstkritik bei den Iserlohn Basketballern

Foto: Foto: Michael May

Nach dem 78:84 gegen Hamburg waren die Kangaroos am Boden.

Iserlohn. Kangaroos-Kapitän Joshua Dahmen: „Wir sind noch nicht so stabil“

Statt des erhofften Jubiläumssieges gab es die 66. Pflichtspiel-Niederlage seit dem Wiederaufstieg 2014 für die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos. Gegen das Schlusslicht aus Hamburg hatten sich die Verantwortlichen das natürlich ganz anders vorgestellt, und auch Mannschaftskapitän Joshua Dahmen sprach von einem herben Rückschlag.

„Wir sind offenbar noch nicht so stabil, wie wir das gedacht hatten. Ähnlich wie bei den Spielen gegen Köln oder bei den Sixers haben wir es nicht geschafft, die nötige Intensität auf das Feld zu bringen“, so Dahmen, der die vielen Ballverluste für die Niederlage verantwortlich macht. „Alle anderen statistischen Daten sprechen ja für uns“, spielt er beispielsweise auf das deutlich gewonnene Reboundduell und die besseren Wurfquoten an.

Für den Kapitän lag es zumindest nicht daran, dass man den Gegner im Vorfeld unterschätzt habe. Auch das Training und die Spielvorbereitung inklusive Aufwärmen seien in Ordnung gewesen. „Wir haben nicht gesagt, da kommt das Schlusslicht. In der Liga sind alle Teams eng beieinander, da kann jeder jeden schlagen“, macht Joshua Dahmen deutlich.

Taktische Mittel gegen Salamihaben nicht gegriffen

Warum man keine Mittel gegen den überragenden Mubarak Salami gefunden habe, vermochte er nicht zu sagen. „Das müssen wir noch analysieren. Es kommt ja häufiger vor, dass ein Spieler übernimmt. Dann muss man die entsprechenden Maßnahmen einleiten“, erzählt er weiter. Salami war übrigens in der letzten Partie der Hamburger gegen Münster wegen einer Tätlichkeit disqualifiziert worden, wurde von der Spielleitung aber nur mit einer Geldstrafe belegt.

Unter dem Strich empfindet Dahmen die Niederlage als erheblichen Rückschlag und sieht eine verpasste Chance. Am Sonntag nach Weihnachten kommt nun zum Hinrunden-Abschluss Spitzenreiter SparkassenStars Bochum zum Hemberg - ein völliges Kontrastprogramm zum letzten Samstag. Bis Mittwoch wird die Mannschaft normal trainieren, dann folgen zwei Tage Pause, bevor es am Samstag in der normalen Taktung weiter geht.

Das erste Spiel im neuen Jahr bestreiten die Kangaroos am 3. Januar in Wedel. Das erste Heimspiel 2021 ist für den 9. Januar gegen Stahnsdorf terminiert, ein Gegner, gegen den man auch noch das ausgefallene Hinspiel nachholen muss.