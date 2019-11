Borussia Dröschede empfängt den BSV Menden.

Selbstbewusst ins Kreisderby

Dröschede Wer fünf Siege in Folge gelandet und sich so die Herbstmeisterschaft gesichert hat, darf mit breiter Brust in die zweite Serie starten. Und Borussia Dröschede, der Tabellenführer der Fußball-Landesliga, geht mit großer Zuversicht in das Kreisderby gegen den BSV Menden. „Wir haben nach einer freien Woche, in der alle auftanken konnten, hervorragend trainiert, sind personell sehr gut aufgestellt und wollen unsere Serie fortsetzen“, betont Trainer Dragan Petkovic.

Aber er warnt vor den Hönnestädtern, die immerhin zehn Punkte aus den letzten vier Spielen holten. „Die sind eindeutig im Aufwind, und die geänderte taktische Ausrichtung zahlt sich offenbar aus.“ Der Coach verweist auf das 4-4-2-System beim BSV, das diesem mehr Kompaktheit und Stabilität verliehen hat. „Aber wir werden Lösungen finden und die Mendener ganz sicher überraschen können“, kündigt Petkovic ein flexibles Offensivspiel seiner Mannschaft an.

Dieses lobt Gästecoach Kevin Hines, der vor einigen Tagen seinen Vertrag in Menden verlängert hat, in den höchsten Tönen. „Dröschede ist absolut verdient Tabellenführer.“ Aber er fährt zuversichtlich zur Emst, weil seine Mannschaft in den letzten Spielen voll überzeugte.

In personeller Hinsicht haben die beiden Kontrahenten keine Probleme, und Dragan Petkovic kündigt sogar den einen oder anderen Härtefall an. „Es hätten mehr als elf Leute den Platz in der Startelf verdient.“

Bor. Dröschede: Heberlein, Grochla; Bouaich, Merz, Lemrini, Ünlü, Kemper, Muzak, Slimi, Eick, Hiller, Urumis, Heesman, Culduz, Nweke, Rödel, Dzafic, Keweloh. - Nicht dabei: Kempny, Steinau, Bimbasic, Gözütok (verletzt), Kirch (krank). - Anstoß: So., 15 Uhr, ESO-Stadion Auf der Emst.