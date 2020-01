Iserlohn. Die bittere Heimpleite gegen Dresden wird auch durch die Schiedsrichterleistung ausgelöst.

Schwarzer Tag für die Kangaroos

Die Kangaroos haben jetzt klare Verhältnisse. Die Play-offs sind passé, in dieser bislang so ernüchternd verlaufenden Serie werden sie mit den Play-downs Bekanntschaft machen müssen. Und nach der bitteren Heimpleite gegen die Titanen ist der Absturz in die Viertklassigkeit eine reale Gefahr.





2. Basketball-Bundesliga Pro B: Iserlohn Kangaroos - Dresdens Titans 76:93 (25:25/46:40/62:63). In einem Duell von überschaubarer Qualität waren die Hausherren nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft. Aber sie machten einige Fehler zu viel und hatten mehr als der Gegner unter den Pfiffen des Unparteiischengespanns zu leiden, das sich mit Nachdruck für die Abstiegsrunde empfahl. Offensivfouls, technische Fouls, Schrittfehler, Ausbälle: Die Kangaroos wurden mit einem breiten Spektrum behelligt, und das setzte einer Mannschaft mit ohnehin angeschlagenem Selbstvertrauen zu.

Angeschlagener Allen steht 25 Minuten auf dem Feld

Hinzu kam die personelle Schwächung durch die Ausfälle von Teucher und Ziring, Elijah Allen hätte eigentlich gar nicht spielen dürfen. „Er ist im Training umgeknickt, und dass er mit seinem dicken Knöchel über 25 Minuten auf dem Feld gestanden hat, ist fast ein Wunder“, meinte Manager Michael Dahmen. Und wer personell nicht nachlegen kann und zudem unter einer die defensiven Möglichkeiten einschränkenden hohen Foulbelastung leidet, hat in einem engen Spiel nun einmal schlechte Karte.

Dass die Gäste im letzten Viertel Vorteile besaßen, war somit keine große Überraschung. Sie starteten allerdings auch gut, weil die fahrigen Kangaroos ihnen etliche leichte Punkte gestatteten. Nach sieben Minuten stand es 12:22, erst nach einer Auszeit kamen die Hausherren in die Spur. Für den Gleichstand nach dem ersten Viertel sorgte die Dreierserie von Moritz Schneider, Joshua Dahmen und Malte Schwarz. Mit guten Aktionen der Kangaroos begann auch der zweite Abschnitt, in dem die Sachsen minutenlang gar nichts zustande brachten. Die Gastgeber gestatteten ihnen kaum noch freie Würfe, und weil die eigene Quote stimmte, wurde erstmals ein kleines Polster erarbeitet (41:32, 18.).

Bis zur Pause verkürzte Dresden zwar, aber viel schwerer wog es, dass schon vier Iserlohner drei Fouls auf dem Konto hatten. Der dritte Abschnitt verlief lange ausgeglichen, beide Seiten gestatteten sich Fehlpässe und etliche falsche Entscheidungen beim Abschluss, aber die Kangaroos behaupteten zumindest ihre Führung. Zweieinhalb Minuten vor Viertelende hieß es 61:54.

Die Titanen ließen sich allerdings nicht abschütteln, dazu hätten die Iserlohner konstanter treffen müssen. Bis zum Viertelende gab es viel Gelegenheit, sich über Turnovers und seltsame Foulentscheidungen aufzuregen, aber dass Dresden in dieser Phase das Spiel drehte und mit einer Führung in den Schlussabschnitt ging, ließ das dicke Ende erahnen. Durch Elijah Allens Freiwürfe lag Iserlohn letztmals in Führung (64:63, 31.), und dass Gästecenter Voigtmann früh mit dem fünften Foul auf die Bank musste, war kein entscheidender Vorteil, weil Dresden nachlegen konnte.

Das Team drehte die Partie endgültig. Wenn Abwehraktionen stets als strafbare Handlung ausgelegt werden, sind die Möglichkeiten eben limitiert. Ruben Dahmen und Malte Schwarz kassierten in der 35. Minute ihr viertes Foul. Da stand es 67:73, und eigentlich war noch nichts entschieden. Aber den Kangaroos fehlte offenkundig der Glaube, dieses Spiel noch einmal wenden zu können. Niemand ging voran, und als sich die Reihen weiter lichteten (fünftes Foul für Ruben und Joshua Dahmen sowie Malte Schwarz), hatte Dresden leichtes Spiel und zog bis auf 20 Punkte (73:93) davon. Es war ein schwarzer Tag für die Kangaroos, aber viele dürfen nun nicht mehr kommen.