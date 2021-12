Schröter glückt Mission Titelverteidigung

Essen/Iserlohn. Sven Schröter holt Gold bei den Deutschen Meisterschaften der Masters-Schwimmer in Essen über 50m Brust.

Sven Schröter von der Startgemeinschaft Wassersport Iserlohn hat am vergangenen Wochenende seinen Titel als Deutscher Meister im Schwimmen über die 50 m Brust auf der 25-m-Kurzbahn verteidigt. Bei den in Essen im Sportbad Thurmfeld unter 2G-Bedingungen ausgetragenen Wettbewerben der Masters präsentierte sich Schröter in Topform und kehrte neben dem DM-Titel in seiner Paradedisziplin zusätzlich dekoriert mit einer Silbe- und Bronzemedaille, also mit einem kompletten Medaillensatz, aus der Ruhrmetropole zurück.

Schröter bringt komplettenMedaillensatz aus Essen mit

In der Mastersklasse 50-54 schlug Schröter nach 32,06 Sekunden an und distanzierte den Silbermedaillengewinner um beachtliche 1,5 Sekunden. Über 100 m Brust erreichte der SGW-Athlet den zweiten Platz mit einer Zeit von 1:12,52 Minuten. Durchaus überraschend war die dritte Medaille, die Schröter über die 100 m Freistil gewann: Hier gelang ihm mit 58,3 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit, die ihn auf das Podium hievte.

„Das zusätzliche Krafttraining mit Chef-Trainer Gerrit Koschmieder und Technikänderungen meines Trainers Glen Christiansen führten zur Verbesserung“, freute sich Schröter über die Titelverteidigung und seine allgemein positive Leistungsentwicklung. Mit SGW-Coach Koschmieder arbeitete er intensiv vor Ort in Iserlohn, mit dem früheren Profi-Schwimmer und Olympiateilnehmer Christiansen absolvierte Schröter Spezial-Trainingslager auf Teneriffa.

Nach dem überaus erfolgreich gestalteten Jahresabschluss geht der frisch gebackene Deutsche Meister Schröter nun in eine kurze Regenerationsphase, ehe dann im kommenden Jahr das Training mit zielgerichtetem Formaufbau für die Masters-Europameisterschaften in Rom (28. August bis 4. September) und die Weltmeisterschaften in Fukuoka (Japan, 31. Mai bis 9. Juni) beginnt.

Strenge Vorkehrungen beiTitelkämpfen mit 800 Athleten

Nachdem die Deutschen Meisterschaften im vergangenen Jahr ausgefallen waren, haben an der Masters-DM nun über 800 Athleten und Athletinnen teilgenommen. Während der Veranstaltung galt dabei Maskenpflicht, außer auf dem Weg zum Startblock und im Wasser.

