Hauptrundenabschluss in der 2. Basketball-Bundesliga ProB für die Iserlohn Kangaroos:Was in der Vergangenheit durchweg als Einstimmung auf die Play-offs diente, hat diesmal einen anderen Zungenschlag. Denn es geht darum, gegen den SC Rist Wedel zu gewinnen, um sich eine möglichst gute Ausgangsposition für die Abstiegsrunde zu schaffen.

Die erstmalige Teilnahme an diesem ungeliebten Saisonfinale steht für die Iserlohner schon seit einigen Wochen fest, für den Gast aus Hamburg geht es dagegen darum, nicht noch auf Platz neun abzurutschen. Am Mittwoch hat die Liga noch einmal ihr Tabellenprogramm aktualisiert, und demnach ist für Wedel zwischen Platz vier und neun noch alles drin. „Im Idealfall kann der Gegner noch das Heimrecht in der ersten Play-off-Runde erreichen“, macht Kangaroos-Manager Michael Dahmen deutlich.

Rist Wedel kooperiert mit Bundesligist Hamburg Towers

Dementsprechend motiviert werden die Gäste in diese Partie gehen. Definitiv fehlen wird Angerer nach einem Kreuzbandriss, und ob Supertalent Hollatz spielt, ist unwahrscheinlich, da Kooperationspartner Hamburg zeitgleich in der ersten Liga in Göttingen antritt. Im Gegensatz zum Hinspiel sind aber Ross und Rich wieder mit dabei. „Die haben viele Akteure, die regelmäßig bei den Hamburg Towers trainieren“, erläutert Dahmen. „Das Team ist groß gewachsen, jung und talentiert.“

Im ersten Aufeinandertreffen reichte es für die Waldstädter allerdings zum Sieg. Die Basis dafür war Ende November eine sehr gute Verteidigung, und somit glaubt Michael Dahmen, dass es auch diesmal auf die Defensive ankommen wird. „Offensiv haben wir meist nicht die Probleme.“ Der Manager berichtet von einer guten Trainingswoche ohne nennenswerte Einschränkungen bei einzelnen Akteuren. Auch Dennis Teucher hat Belastungstests vorgenommen, ein Einsatz käme aber noch zu früh.

Bis auf Teucher ist der komplette Kader einsatzfähig

„Im Prinzip ist das für uns schon das erste Play-down-Spiel“, nennt Dahmen seine Einschätzung und betont noch einmal die Bedeutung der Heimspiele. „Es geht um Einiges. Da sollten wir gewinnen.“

Iserlohn Kangaroos - SC Rist Wedel

Samstag, 19.30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle

Kangaroos: Frazier, Ziring, Schwarz, J. Dahmen, Brkic, Buss, Allen, R. Dahmen, Marei, Schneider. - Nicht dabei: Teucher (Aufbautraining).

Letzte Resultate Kangaroos: 87:79 (A) Stahnsdorf, 82:98 (A) Bochum. - Letzte Resultate Wedel: 90:82 (H) BSW Sixers, 78:84 (A) Oldenburg. - Kangaroos-Bilanz gegen Wedel: 9 Spiele, 5 Siege, 4 Niederlagen. - Saison 2018/19: 83:75 (H), 68:92 (A). - Hinrunde 74:64.