SC Hennen verliert wichtiges Kellerduell gegen Haspe

Hennen Das Duell gegen Haspe war richtungsweisend und endete nicht zugunsten der Hennener, die sich nun am Tabellenende festgesetzt haben.

Einen Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt kassierte am Sonntagnachmittag der SC Hennen. Im erst dritten Heimspiel der Saison verlor die Draxler-Elf gegen Haspe mit 2:3.

Fußball-Bezirksliga: SC Hennen - SG BW Haspe 2:3 (0:0). Die erste Halbzeit war weitestgehend zum Vergessen. Beiden Teams unterliefen eine Reihe an Ballverlusten und viele technische Fehler. Torchancen waren dementsprechend Mangelware. Youngster Mäffert hatte zu Beginn die größte Chance für Hennen, als der Stürmer aus der Drehung am Tor vorbeischoss (6.). SC-Keeper Stefan Drews musste zweimal parieren, gegen Birgül (12.) mit dem Fuß und beim Schuss von Imeri, den der Schlussmann allerdings nach vorne abprallen ließ (42.). Mehr bekamen die Zuschauer auf dem neuen Geläuf im Naturstadion nicht zu sehen.

Wesentlich unterhaltsamer verlief dann der zweite Durchgang, in dem die Gäste kurz nach der Pause mit einem Doppelschlag in Führung gingen. Zunächst nutzte Birgül seinen Freiraum und schoss den Ball aus 14 Metern in die linke Ecke. Nur drei Minuten später lauerte Akdogan bei einer Ecke am langen Pfosten und köpfte den Ball zum 0:2 ins Tor.

Hennen gab sich aber noch nicht auf. Nach einem abgewehrten Distanzschuss von Selle bekam der gerade erst eingewechselte Janik Becker den Ball vor die Füße und erzielte den Anschlusstreffer für den SC (59.). Die Freude währte allerdings nur zehn Minuten. Nach einer sehenswerten Kombination bekam Imeri den Ball maßgenau auf den Kopf serviert und erhöhte für Haspe auf 1:3. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Wieder nur vier Minuten später vollendete Henri Mäffert einen schönen Angriff über die linke Angriffsseite von Selle zum 2:3. Kurzzeitig schnupperten die Hennener sogar noch am Ausgleich, doch Spaeings Hammer aus 25 Metern strich knapp über die Latte. In der Schlussphase waren die Gäste näher am 2:4 als der SC am Ausgleich. Drews vereitelte jedoch zwei Konter von Yalvac und Imeri.

SC Hennen: Drews; Bühren (55. Becker), Selle, Mäffert, Ketzer (75. Spaeing), Nölle (89. Springer), Rudzinski, Weinrich, Schink, Wachholz, De Vries.

Tore: 0:1 (52.) Birgül, 0:2 (55.) Akdogan, 1:2 (59.) Becker, 1:3 (69.) Imeri, 2:3 (73.) Mäffert.

