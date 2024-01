SC Hennen und TuS Iserlohn sind klare Außenseiter

Iserlohn Die heimischen Volleyballer des SC Hennen und vom TuS Iserlohn kreuzen am Wochenende die Wege mit vermutlich übermächtigen Gegnern.

Auch wenn die Frauen des SC Hennen und die Männer des TuS Iserlohn im Kampf gegen den Abstieg aus der Volleyball-Regionalliga jeden Zähler benötigen – an diesem Wochenende sind wohl nur Bonuspunkte drin. Das liegt daran, dass die Hennenerinnen am Sonntag um 16 Uhr beim Düsseldorfer SC 99, dem Tabellendritten, antreten müssen. Zählbares gab es für das Schlusslicht aber bislang erst dreimal, und das auch nur gegen die Mannschaften von Platz sieben abwärts. Die Kluft zwischen Düsseldorf und Hennen wurde bereits im Hinspiel offensichtlich – das gewannen die Landeshauptstädterinnen glatt mit 3:0.

Eine Schlappe in dieser Höhe kassierte auch der TuS bei den Rhein-Sieg Volleys Much & Buisdorf. Beim Wiedersehen am Samstag um 19 Uhr in der Almelohalle rechnet sich Iserlohns Spielertrainer Denny Koard nicht viel mehr aus: „Es ist das letzte Spiel, in dem wir nochmal etwas ausprobieren können, denn danach spielen wir in Halle und zu Hause gegen Coesfeld. Dies sind die beiden Partien, die wir zwingend gewinnen müssen, um noch Chancen auf den Klassenerhalt zu haben.“ Erschwerend kommt hinzu, dass Dmitrijs Lavrenovs, Ratislav Rajt, Lars Bork und Lars Nolle nicht dabei sein werden. „Die Erwartungen sind also nicht so hoch. Und wie gesagt: Dieses Spiel hat für uns den Charakter eines Trainingsspiels.“

