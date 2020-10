SC Hennen hat zweieinhalb Sätze alles im Griff

Mit einer über weite Strecken überzeugenden Leistung gegen den Tabellensechsten aus Datteln bestätigten die Volleyball-Oberliga-Damen des SC Hennen ihre Spitzenposition in der Liga. In der Sporthalle Ortlohn wurde unter Corona-Bedingungen gespielt. Immer wieder gab es Lüftungspausen, die Zuschauer mussten einen Mund-/Nasenschutz tragen, und die Zahl der Besucher war stark reduziert.





Volleyball, Damen-Oberliga: SC Hennen - SF Datteln 3:1 (25:20, 25:16, 23:25, 25:21). Auch in dieser Partie war zu sehen, wie eng das Feld in dieser Spielklasse leistungsmäßig beieinander liegt. „Hier können alle Volleyball spielen“, machte auch SC-Trainer Christoph Schulte noch einmal deutlich. Mit der Leistung seines Teams zeigte er sich weitgehend zufrieden und lobte vor allem die aus Höntrop zum Verein gestoßene Diagonalangreiferin Joana Schmidt, die sich immer besser in die Mannschaft einfügt.

Starke Vorstellung des SC im zweiten Satz

Im ersten Satz ging es sehr eng zu. Erst am Ende des Durchgangs setzten sich die Gastgeberinnen ein wenig ab und brachten diesen Vorsprung auch ins Ziel. Wesentlich konsequenter gingen die Hennenerinnen im zweiten Abschnitt zu Werke. Von Anfang an spielte man sich eine komfortable Führung heraus und hatte nach einer Stunde Gesamtspielzeit die 2:0-Führung in der Tasche.

Den Schwung nahm das Team auch in den dritten Satz mit, führte schnell 4:0 und 6:3. Dann schlichen aber Fehler ein. Datteln legte immer wieder vor. Beim 23:23 gab es den letzten Gleichstand, bevor zwei verschenkte Punkte den Gästen den dritten Durchgang brachten. Und auch in Abschnitt vier hatten die Sportfreunde zunächst Vorteile. Erst beim 11:10 konnte Hennen nach längerer Zeit wieder in Führung gehen. Diese wurde dank einer Aufschlagserie von Natascha Marks sowie konsequentem Spiel über die Außenpositionen über 14:10 auf 22:13 ausgebaut.

„Dann habe ich verstärkt gewechselt“, beschrieb Christoph Schulte die holprige Endphase der Partie. Datteln verkürzte auf 22:18 und 24:21. Mit einem Eigenfehler der Gäste endete die Partie unspektakulär. Dem SC konnte es einerlei sein. Anzumerken bleibt, dass der Erfolg der vierte in eigener Halle in Folge war. Bislang trat das Team erst einmal auswärts an und verlor 2:3.

SC: Marks, Rabe, Drechsel, Schmidt, Westebbe, Schulte, Becker, Hartmann, Düchting, Zimmerers, Stiepel, Oefner.