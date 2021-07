Handball-Oldies des VfK starten Jubiläumstour

Iserlohn. Die Traditionsmannschaft des VfK Iserlohn startet zu ihrer einwöchigen Jubiläumsradtour, die von Bayreuth nach Wertheim führt.

Erfolg schweißt zusammen: Die Mannschaft des VfK Iserlohn, die in der Saison 1975/76 den Meistertitel in der Handball-Landesliga gewann und nach erfolgreichen Entscheidungsspielen gegen Gevelsberg in die Verbandsliga aufstieg, ist ein Paradebeispiel für diese Sportweisheit. Auch 45 Jahre nach dem sportlichen Höhepunkt sind die Spieler unzertrennlich. Woche für Woche treffen sich die VfK-„Oldies“ zum Stammtisch im „Schleddenhof“. „Früher waren wir nach jedem Training und jedem Spiel hier und heute sitzen wir immer noch hier. Das ist schon so etwas wie unser gemeinsames Wohnzimmer“, schildern die Spieler der Traditionsmannschaft.

Vom Stammtisch aus laufen auch die Planungen für gemeinsame Unternehmungen, die in den 1970er-Jahren mit dem regelmäßigen Besuch der Olympischen Sommerspiele begannen und seit Anfang der 2000er-Jahre um jährlich stattfindende Radtouren ergänzt wurden. „Olympische Spiele sind nur alle vier Jahre, und unsere Radtouren machen wir jetzt jedes Jahr. Das ist besser für unseren Rhythmus, um noch mehr Zeit miteinander verbringen zu können“, teilen die Altmeister mit. Noch im fortgeschrittenen Seniorenalter hat das Team als sogenannte „sechste Mannschaft“ beim VfK gespielt.

Am Montag sind die Altmeister von „Letmathe Hauptbahnhof - Gleis 2“ (Originalzitat von Volker G. Friedrich) zu ihrer 20. Tour aufgebrochen, die über rund 500 Kilometer von Bamberg nach Wertheim führt. Am Dienstag beginnt die erste Etappe in der fränkischen Historienstadt pünktlich um 9 Uhr. „Wer zu spät kommt, muss die erste Runde übernehmen“, steht bei den VfK-„Oldies“ eine gewisse Teamdisziplin noch immer hoch im Kurs. Für die Tour reisen mit Lothar Trappe und Malte Kirchhoff zwei Teamkollegen an, die inzwischen in Wolfsburg und Köln ihren Lebensmittelpunkt haben.

Im VfK-Peloton gibt´s keine Attacken

Der frühere Coach Rainer Kuhlmann hat den Tour-Tross beim Stammtisch überrascht. Nach den Worten „Jetzt ist Bescherung“ und der anschließenden Aushändigung spezieller Trikots und Handtüchern in den Vereinsfarben blau-gelb waren seine ehemaligen Schützlinge sichtlich gerührt.

Auch wenn es im VfK-Peloton keine Attacken geben und die Gruppe geschlossen von Start bis zum Ziel fährt, sind die Pedaleros auf ihrer Route nun noch besser als Einheit zu erkennen.

Und diese Einheit wollen sie so lange wie möglich noch pflegen, jede Woche am Stammtisch und mindestens einmal pro Jahr auch für eine gemeinsame Aktivwoche sattelfest vereint.

